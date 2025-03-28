盼留嘉市興中市場 租戶申列歷史建築

嘉義市興中市場承租戶向市府文化局申請登錄歷史建築，保存興中市場、長久居住的家園。 （記者王善嬿攝）

2025/03/28 05:30

地主博愛仁愛之家已終止租約將拆除 文化局︰受理後再文資評估

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市有近百年歷史的民營興中市場，地主嘉義博愛仁愛之家與承租戶因產權爭議纏訟，二○二二年法院判決嘉義博愛仁愛之家勝訴定讞，要求廿五戶承租戶拆屋還地，部分承租戶不服，拒絕搬遷；嘉義博愛仁愛之家今年元月向嘉義地方法院聲請強制執行，並已送交拆除計畫書，六戶承租戶近日串聯，向嘉義市政府文化局申請登錄興中市場為歷史建築，盼讓家園永久保留。

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近百年歷史 產權爭議地主勝訴定讞

陳姓承租戶說，家族從日治時期住在興中市場附近，七十餘年前當時的嘉義市公所推動整合周圍土地成立「嘉義市興中攤販市場」，因攤位搭建的竹棚年久失修、傾頹，當時採共善模式，由嘉義博愛仁愛之家提供土地，住戶自行出資建屋，合法申領建築執照、使用執照，每年依約繳稅、租金，如今卻遭趕走。

住戶不願搬走 串聯6戶提文資申請

陳姓承租戶說，其他住戶陸續以八十萬元至一五○萬元不等價格出售建物，家族未搬走，如今剩下行動不便且高齡八十七歲的母親居住，現已串聯其餘五戶承租戶，向市府文化局申請登錄歷史建築，盼各界能重視，保留興中市場見證商圈變遷的歷史。

嘉義博愛仁愛之家表示，興中市場土地為仁愛之家所有，董事會不同意文資保存，二○一九年六月底承租戶租約到期，終止租約，但承租戶仍占用，已送拆除計畫書給法院，由法院辦理強制執行，待承租戶搬遷後進行拆除。

嘉義市文化局表示，已收到興中市場申請登錄歷史建築的申請資料，有相關資料需修正，待收到修正後資料，將依文化資產保存法第十四條第一項受理，進行文資價值評估現勘，決定是否需要列冊追蹤，如決定要列冊追蹤，必須在六個月內啟動文資審議；如面臨拆除的危險緊急狀態，會先列為暫定古蹟，最長有一年審議時間不得處分。

另，嘉義市環保局接獲民眾陳情，興中市場內堆放廢棄建材、招牌及雜物，有環境安全衛生疑慮，市環保局已張貼通知單，並將函文嘉義博愛仁愛之家限期內清除改善，如通知後未改善，將依廢棄物清理法裁處；嘉義博愛仁愛之家回應，拆除建物時會一併清運處理。

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