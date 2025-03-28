健保署通過7項重大給付 5月上路／經費逾54億 首度將早產兒母乳添加食品納保

健保署昨召開醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，通過擴大預立醫療照護諮商對象等七項重大給付，經費逾五十四億元，五月上路。（資料照）

2025/03/28 05:30

擴大預立醫療照護諮商對象

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署昨召開醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，一口氣通過七項重大給付，更首度將食品納保；包含擴大預立醫療照護諮商對象、調升急診相關支付與基層診所診察費、保障醫院生產點值及部分時段加成，以及通過支付居家血液透析、術後加速康復推廣計畫、早產兒母乳添加食品，經費逾五十四億元，五月上路。

居家血液透析給付比照院所

健保署長石崇良昨天表示，此次會議通過健保給付預立醫療照護諮商費用擴大對象，新增六十五歲以上重大傷病、大家醫計畫中六十五歲以上多重慢性病等兩類族群，且從現行須住院簽署調整為門診簽署也可獲給付，每人給付三千點（每點約○．九元），預估一年六萬人受惠，經費一．八億元。

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會議也通過居家血液透析方案，石崇良指出，給付比照院所血液透析且有實際訪視與視訊費用，而病人須自付透析機租借等費用，但一年限制不超過十二萬元。患者只是透析地點改變，多一個選項，財務影響不大。

保障醫院生產點值、時段加成

在婦幼照護方面，石崇良指出，通過醫院生產給付比照基層院所保障一點一元，且夜間或假日緊急自然產加成卅％，一年投入四．一億元。

術後加速康復推廣計畫

此外，早產兒出生後住院期間，母乳須添加營養食品，石崇良說明，考量是病程所需，通過健保首度支付食品，適用出生一千八百公克以下或孕期卅七週以前出生的寶寶，預估一年約二千二百名新生兒受益，挹注約三千四百萬元。

昨日亦通過術後加速康復推廣計畫，石崇良解釋，以跨團隊運作，除了外科、麻醉科醫師外，還要融入護理、營養、物理治療等，至少五類人員，術前就執行各項評估，術中與術後追蹤與矯正，透過整合照護降低手術風險。第一階段鎖定七十歲以上、麻醉高風險的髖關節及膝關節置換手術患者，給付團隊一．八萬點，預算約五千萬元，預計一年收案二千六百件。

調升急診相關支付 年投42.4億

已討論多時的急診相關支付，包含調升急診診察費與護理費、急診觀察床護理費、急性一般病床護理費、部分重度級與中度級急救責任醫院給付，以及離島急救責任醫院急診加成等也均通過，一年投入四十二．四億元。此外，基層診所為護理人員調薪達一定比例，每診次前一至卅人次的診察費各增廿四點，預算約六億元。

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