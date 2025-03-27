《台南》振興0121震災區 南市推4商圈小旅行

協助○一二一震災區復建，南市經發局三月底推出商圈小旅行。（記者王涵平攝）

2025/03/27 05:30

3/30起楠西打頭陣 南化、玉井、東山接力登場 明開放報名

〔記者王涵平／台南報導〕協助○一二一震災區經濟振興，南市經濟發展局三月底起推出商圈小旅行，走訪楠西、玉井、南化、東山等商圈，即日起受理報名，體驗在地產業與觀光魅力，同時爭取經濟部補助，推動商圈行銷與產業振興。

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南市經發局代理局長蕭富仁指出，「台南山城永續商圈小旅行」活動三月卅日展開，首場「楠西商圈永續小旅行」將造訪芒果農創玫瑰綠柏園、梅嶺風景區，體驗地方產業發展；四月六日「南化商圈賞花小旅行」前往玉山寶光聖堂，在南化街區與遊客中心賞花、品嚐風味餐；四月十三日「玉井商圈好芒小旅行」將帶領遊客參觀加利利方舟教堂、噍吧哖紀念公園，探索玉井商圈與果菜市場，感受芒果之鄉魅力。

帶領民眾體驗在地產業

此外，針對受○一二一地震影響的東山區，市府也規劃「二○二五振興東山輕旅行」，四月九日、四月廿六日舉辦兩梯次，每梯四十人額滿截止，行程走訪東原老街、咖啡園與龍眼烘焙窯，讓遊客品味東山咖啡與龍眼美食，同時感受當地深厚的文化底蘊，三月廿八日上午九點起開放報名。另，六月起依南市商圈輔導行銷計畫陸續規劃六場小旅行，涵蓋楠西、玉井、南化與東山等地。

協助爭取商圈活絡補助計畫

市府也積極協助商圈爭取經濟部商圈活絡補助計畫，楠西、玉井與東山商圈均已提出各具特色的振興方案，最高可獲得五十萬元補助，例如，楠西規劃「百果風味遊Ｘ食農教育振興計畫」，玉井則推出「振興玉井 繁榮經濟計畫」，東山則透過「二○二五東山商圈輕旅行~咖啡龍眼饗食推廣活動」，進一步強化商圈行銷力度，吸引遊客回流。

蕭富仁強調，多項振興計畫陸續展開，期盼透過商圈活絡措施，不僅推動地方經濟發展，也協助災區商家逐步恢復生機。

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