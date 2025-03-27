宜蘭武淵國小古箏雙姝 奪全國特優、優等

宜蘭武淵國小歐可晴（右）、顧予媜，參加全國學生音樂比賽古箏獨奏，奪下國小A組特優第4名及B組優等。（武淵國小提供）

2025/03/27 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉武淵國小古箏社女社員歐可晴、顧予媜，參加今年全國學生音樂比賽古箏獨奏，分別摘下國小Ａ組特優第四名及Ｂ組優等，創下校史最佳成績。全校僅七十名學生的武淵國小，在全國音樂賽拚出佳績，讓各界刮目相看。

武淵國小是宜蘭縣古箏項目重點發展學校，一、二年級有校訂課程，形同必修課，學校古箏社成立至今三十多年，畢業生幾乎都會彈奏古箏。值得一提是，一○三學年度起，連續六屆奪下全縣學生音樂賽「箏獨奏」第一名，「箏獨奏」縣賽每二年比賽一次，最近十年金盃全被武淵選手帶回家。

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武淵國小五年級學生歐可晴、顧予媜，去年底取得今年全國賽宜蘭縣代表權，武淵國小沒有音樂班，歐可晴跨組挑戰國小Ａ組（音樂班）賽事，縣賽摘冠後，上週在高雄師範大學舉辦的全國賽中，以細膩指法與卓越臨場表現，勇奪特優第四名。顧予媜則拿下縣賽Ｂ組（非音樂班）冠軍和全國賽Ｂ組優等。

武淵古箏雙姝優異表現，讓全校師生引以為榮，冬山鄉公所昨派員到校致贈獎勵金，並張貼紅榜。校長莊仲庭說，武淵國小推展古箏教育已經開花結果，成為培育古箏人才重要基地，將繼續傳承與發揚，培育更多優秀種子在全國舞台綻放光彩。

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