墾丁南灣換裝 米白陽傘要你好看／在地青年規劃改善 還給遊客清爽沙灘

以帳篷收攏器材，改變後的南灣海域路邊清爽整齊。 （記者蔡宗憲攝）

2025/03/27 05:30

記者蔡宗憲／專題報導

擁有台灣最美海灘的墾丁南灣遊憩區，去年因為沙灘陽傘被隨意「插香」景觀，引起各界批評，墾管處展開整體性規畫改善計畫，第一步從「視覺」入手，在地青年團隊參與下，四月起將採取統一採用米白色陽傘、整齊號碼噴字、統一塑膠椅顏色，減少沙灘閒置傘數量，並以大型帳篷收起閒置遊具等，力求還給遊客清爽沙灘環境，南灣未來景觀可望翻開新頁。

墾管處試圖平衡業者生計與遊客權益

去年八月，南灣沙灘因陽傘亂象成輿論焦點，遭抨擊的包括業者在沙灘上插滿打開或未開的「陽傘陣」，影響遊客使用沙灘權利；混亂的沙灘景觀及亂擺的遊具，墾管處挨批管理不力，放任業者各自為政。

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墾管處今年痛下決心，試圖平衡業者生計與遊客權益，在當地青年團隊建議下，提升南灣沙灘整體景觀；陽傘將統一更換為米白色，取代新舊不一藍色傘，傘面各種「粗暴」的噴字改為統一印刷傘擺，營造更和諧、自然的視覺效果；此外，塑膠椅也統一顏色，並考慮換用沙灘墊或其他模式。

統一塑膠椅顏色 減少閒置傘數量

這一連串沙灘新作為，都是在地知名旅店老闆李侃奕帶領青年團隊參與，不僅義務設計，還自掏腰包贊助，不斷測試具質感的陽傘噴漆標示，取代原來隨意寫上號碼的方式，也一一拜訪業者討論，「希望從陽傘跌倒、就從陽傘站起來」，讓未來南灣在網路社群的照片是驕傲不是攻擊。

除了陽傘外觀力求整齊清爽，墾管處長陳乾隆表示，業者插設閒置陽傘數量也將管制，要求業者必須在遊客租用時才插，未租用陽傘一律收起，違者依契約記點開罰，且按次處罰不設上限。此外，定位陽傘要讓出海灘第一線，減少沙灘上的視覺壓迫感，遊客能更自由享受海灘空間。

遊客叫好 業者盼有更多配套措施

新政策一出，業者與遊客反應不一，支持的遊客認為，統一米色陽傘，讓南灣沙灘看起來更清爽，減少閒置傘也能讓沙灘回歸自然風貌；高雄遊客李小姐認為：「以前來南灣，沙灘上全是雜亂無章的陽傘，感覺廉價又落後，以後能好好欣賞海景」。

部分業者則對新制頗有微詞；一名業者抱怨，統一陽傘顏色意味得自行負擔更換費用，今年生意差，無疑是雪上加霜，希望官方擬定政策要有更多配套。

墾管處強調，整頓並非打壓業者，希望完善管理，於夏季舉辦沙灘嘉年華活動推廣，能理解業者難處，但沙灘是國人的，不能為少數人利益犧牲整體環境，未來會定期與業者開會，調整配套措施。

南灣各種顏色陽傘及雜亂遊具飽受外界批評，圖為去年畫面。（資料照，記者蔡宗憲攝）

在地青年李侃奕自掏腰包設計洋傘，美化景觀，還到墾管處會議中展示。（記者蔡宗憲攝）

南灣陽傘將全面改為具質感米白色，裙襬印刷標示不再噴漆。（記者蔡宗憲攝）

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