北市公辦未婚聯誼去年2940人參加 僅1對結婚

北市民政局舉辦的單身聯誼活動，設計多元主題，增加參與者互動機會。（北市民政局提供）

2025/03/24 05:30

成功配對率45％ 民政局︰人生重要決定 結婚需各項條件配合

〔記者何玉華／台北報導〕公部門因應少子化的人口政策包括舉辦助婚的單身聯誼活動，台北市政府去年舉辦七十場次，成功配對率約四成五，僅一對結婚，連市府自辦的員工聯誼，也未有成婚佳偶，呈現配對率高、結婚率低的情形。民政局表示，結婚是個人重要生命歷程的決定，配對率無法直接轉換成結婚率。對晚婚、不婚課題有鑽研的國立台南大學行政管理學系教授王光旭建議，配對後持續辦理延伸性活動，或仿新加坡由官方成立交友平台SDN（社交發展網Social Development Network），協助雙方建立穩定的發展。

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專家︰辦延伸活動或設交友平台

民政局及各區公所去年共辦理七十場次聯誼，共二九四○人參加，成功配對一三二八人，配對率約四十五％，其中民政局舉辦的卅一場配對五八二人，僅一對結婚。民政局表示，參加者應該都有結婚意願或不排斥結婚，但結婚是個人重要生命歷程的決定，除了主觀上需要接受彼此，客觀條件也要契合，加上需要時間磨合，配對率無法直接轉換成結婚率。

辦單身聯誼 政府助婚助孕一環

民政局指出，根據調查研究，有很大比例的單身族群有結婚生育意願，問題是缺乏適婚對象，且台灣的非婚生育率一直低於四％，讓單身市民透過聯誼認識適婚對象，是助婚助孕的一環；活動設計多元，盡量減輕配對的目的性，提高單身女性的參加意願。

新加坡SDN 官方扮紅娘助成家

王光旭表示，現代人因線性生涯歷程，讀書的時間延長，出社會時間較晚，想要有經濟基礎再成婚，導致晚婚、不婚；也因為女性地位提高、教育程度不差，但傳統上「高嫁低娶」的婚配模式仍存在，女性要找到適合結婚的對象越來越困難。而聯誼常隱蔽個資，直到配對後約會才發現年齡不如預期而卻步的情形常見，或是交換了通訊方式，卻只會固定的問候，缺乏進一步互動的契機。

王光旭建議仿新加坡被視為官方紅娘組織的SDN，政府投入多一點的經費及人力，成立官方交友平台，在實體聯誼活動後，讓參加者自由選擇加入官方交友平台，或在聯誼配對後舉辦延伸性的活動，協助雙方建立長期穩定的關係發展。

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