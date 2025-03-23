新北春紛節 「粉嘻鯨」噴水燈光秀

新北大都會公園「粉嘻鯨」地景，高7公尺、寬13公尺，搭配噴水、燈光秀，日夜都吸睛。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/23 05:30

4大主題展區 150家市集攤商 週末假日大都會公園好熱鬧

〔記者羅國嘉、黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北春紛節昨日、今日兩日在三重大都會公園登場，園區規劃四大主題展區、三座表演舞台，集結一百五十家市集攤商，其中最大亮點是七公尺高、十三公尺寬的水面裝置藝術「粉嘻鯨」，即日起至四月廿日在公園展出，有噴水秀與燈光秀，為新北大都會公園增添夢幻氛圍。

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粉嘻鯨 展至4月20日

觀旅局長楊宗珉指出，「粉嘻鯨」每日從下午三點至晚間九點，每逢整點與半點上演噴水秀，到晚間六點起加上燈光秀，燈效搭配音樂變化，營造奇幻水舞盛宴。

高灘處長黃裕斌表示，春紛節提供美食、特色商品與藝術體驗，適合情侶約會、親子同遊、好友野餐及有二手玩具、二手童書交換會，還有寵物友善樂園，開放狗狗社交玩樂。

音樂舞台則規劃三大主場，其中「春紛大舞台」今則邀請鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔、麋先生MIXER等人表演。

結合學校 新北詩歌節開幕

新北詩歌節「我和春天有一個約會」即日起至四月廿二日止，昨日在五股守讓堂開幕，場地包括圖書總館及十個分館，另外也結合校園詩社、大專院校共同參與辦理，活動結合電影、繪本、市集、音樂、時尚、飲食、閱讀，並提供為期一個月的免費民初服裝體驗活動，部分活動採報名制。

另外，第一屆「新北黑白切大賽」經過近三個月的激烈競爭，店家組與學生組冠軍昨日出爐，分別由三重區「古早切仔麵」與穀保家商奪得。

「全豬宴市集」將持續至今日下午六時，現場超過卅家特色攤位，包括黑白切名店、夜市小吃、肉乾、滷肉飯等經典台灣豬料理，並有咖啡、甜點等美食。活動現場還規劃草地露營區、闖關遊戲、音樂表演等，邀請民眾前來國立空中大學，一同享受春日美食饗宴。

雙北市即將舉行世界壯年運動會，新北市公托親子館舉辦兒童月活動，昨天在市府大禮堂為幼兒辦理一場親子迷你運動會，副市長劉和然到場參加，與孩子及家長一起玩，有樂樂棒球、足球小小將、自行車越野賽、萌翻跆拳道、小小神射手等五個趣味項目，各親子館的活動，民眾可上新北育兒資訊網查詢。

新北大都會公園「粉嘻鯨」地景，高7公尺、寬13公尺，搭配噴水、燈光秀，日夜都吸睛。 （記者羅國嘉攝）

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