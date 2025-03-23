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    基隆殯葬冰櫃、禮廳不足 將設臨時櫃位

    基隆市最大的墓區南榮公墓今天起至四月十三日，每個週末假日都實施彈性交通維管。（記者盧賢秀攝）

    基隆市最大的墓區南榮公墓今天起至四月十三日，每個週末假日都實施彈性交通維管。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/23 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市殯葬案件逐年增加，約有三成五來自雙北市「外溢」到基隆，造成冰櫃、禮廳等能量不足，民代紛紛要求增加相關設施。市府表示，今年獲內政部補助可增設冰櫃，短期設臨時櫃位以紓緩壓力。

    基隆市立殯葬管理所統計，殯葬業務基隆市約占六五％，其餘卅五％來自新北金山萬里、汐止、瑞平雙貢、台北等地。

    市議員施偉政、張芳麗、張顥瀚及張之豪等要求市府擴增冰櫃、禮廳及火化的空間及量能，應先把現有空間重整妥善運用，並鼓勵環保樹葬。

    民政處長張淵翔表示，殯葬所對面空間已完成遷葬，未來將進行都市計畫變更作為殯葬使用，計畫把火葬場移到該處，同時調整空間增加禮廳量能，也爭取到內政部補助增設冰櫃，目前進行採購程序，短期將調度臨時冰櫃減緩等候時間。

    清明節將屆，民眾陸續開始掃墓，基隆市最大的墓區南榮公墓今天起至四月十三日，每個週末假日實施彈性交通維管，有義交在墓區停車場等進行交通疏導，同時嚴禁路邊違規停車。四月三日至四月六日是掃墓高峰，每日上午七點至下午二點，全面實施交管。

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