潮州升起天空紗繪 春潮集暖身

潮州建基老街上空升起「天空紗繪」。 （記者陳彥廷攝）

2025/03/22 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮春季大事「春潮集」活動將於三月二十九日開幕，主辦單位台灣好基金會今年擴大舉辦，邀請在地學子及居民「共創」，昨天請來日本藝術大學藝術家鞍掛純一前來指導三百名國中小學子，今天將走進社區與居民、學生共同創作木雕版畫，建基路上已懸掛起屏東花果為主題的「天空紗繪」，令在地居民引頸期待「春潮集」的到來。

建基老街新活力 變裝潮街

春潮集為台灣好基金會以建基路老街舉辦的地方文藝盛事，與鄉親們共創專屬潮州且獨樹一格的地方慶典，提升公民參與社區再造，替沉寂的建基老街帶來新活力，最受期待的老街變裝「潮街」，建基路昨天升起由居民繪製的屏東特產的花果「天空紗繪」，將持續一個月。

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台灣好基金會邀請藝術家林舜龍擔任「潮街」設計統籌，林舜龍與日本大學的藝術家鞍掛純一跨國攜手合作，與潮州學子、鄉親為建基路老街打造不一樣的空間藝術，昨天鞍掛純一到潮州國中指導三百名學生，讓參與活動地方學子覺得很有成就感。

大武山下潮生活 木雕裝置藝術

鞍掛純一說，屏東的大武山帶給他創作啟發，山是一個與聚落生活息息相關的精神意象，日本除富士山外，大多為低丘，他發現台灣有許多崇敬的高山，山林是他為日本偏鄉聚落創作的主題，最後決定以木雕大武山下潮生活作為春潮集的「潮街」裝置藝術作品。

鞍掛純一的團隊經過半年的設計規劃後正式進駐潮州，今天還要到光春社區活動中心，與潮州鄉親一同創作木雕，再由藝術家團隊拼接完成一．五乘七．五公尺的大型雕版作品，放置在建基路上的綠蔭空間，為百年老街增添藝術文化氣息。

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