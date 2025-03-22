長照系統大當機 現場作業停擺17小時

「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」大當機，讓失能評估無法進行、個案資料查不到，相關工作全面卡關，也讓人憂心是否再出現資安危機。 （記者邱芷柔翻攝）

2025/03/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕日前才有醫療院所遭駭客入侵，病歷系統被勒索軟體攻擊，甚至傳出大量民眾個資外流到詐騙集團手中，讓各界高度警戒。沒想到全台長照機構每天必用的「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」竟出包，自前天晚間七點起無預警當機，長達十七小時無法登入，長照作業一度全面停擺。衛福部經查，是資料庫硬體設備出現異常，已修復。

這套系統主要功能包含：失能評估、個案資料查詢與照顧服務安排，是政府與民間共同依賴的系統。當機事件發生後，長照第一線人員紛紛反映，系統開不了、資料查不到，新案也無法評估，導致現場作業完全停擺，部分人員更擔心，是否和日前醫院資安事件一樣，會有個資外洩的風險。

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對此，衛福部長照司副司長吳希文說明，這次並非駭客入侵或資安攻擊，而是資料庫的硬體設備出現異常，資訊人員在發現問題後立即搶修，系統經過復原與測試後，已於昨天中午恢復正常。

系統故障 非駭客攻擊

針對個資外洩的疑慮，吳希文強調，因是內部系統設備故障，所有資料都屬於封閉環境內部資訊，不會有外洩問題，未來也將進一步強化硬體設備維護與備援系統，避免類似情況再發生，讓長照服務不中斷、個資也能安全無虞。

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