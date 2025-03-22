騎車放手、翹孤輪 去年舉發1.4萬件

騎機車翹孤輪屬於特技行為，必須在練習場所並有安全裝置，圖為亞洲車神陳雙全示範翹孤輪特技。（記者謝武雄攝）

2025/03/22 05:30

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局桃園分局接獲民眾檢具相關影像，檢舉慈文路有機車騎士耍帥放開雙手行駛，在向陽公園附近道路、春日路上，也有機車騎士炫技「翹孤輪」騎車，經查證危險駕駛行為屬實，違反道路交通管理處罰條例第四十三條，製單舉發處以六千元至三萬六千元罰鍰，另吊扣牌照半年、參加道安講習及記違規點數三點，代價頗高。

市警局交通警察大隊統計，去年全市舉發危險駕駛一萬四二一九件，比前年八四八一件，增加五七三八件，增幅六十七．六六％，今年以來舉發四一二九件；另，去年因危駕發生A1與A2車禍事故共九十三件，比前年一七九件，減少八十六件，減幅四十八％；交警大隊長李維振說，為防制危險駕駛，配合沿海分局規劃區域聯防地點，以口袋封鎖方式強力取締飆車族。

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扣牌半年 記違規點數3點

桃園分局表示，除了翹孤輪（故意將機車龍頭拉起使前輪騰空，僅以後輪行駛）、放雙手行駛，改裝汽機車甩尾燒胎、非突發狀況在車道上暫停、超速四十公里等，也都是危駕；八德警分局也持續針對蛇行、嚴重超速、逼車、任意減速、拆除消音器、兩車以上競速等列為重要取締項目，告發危駕。

桃園分局強調，嚴重危駕可能觸犯刑法第一八五條公共危險罪之妨害公眾往來通行安全，如不慎肇事致人受傷，更涉及刑法過失傷害罪；機車翹孤輪、放雙手行駛已屬特技行為，一旦操控失當，恐釀成嚴重車禍，損人又不利己。

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