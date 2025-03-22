桃市府編千萬買既成道路 買不到10坪地

桃園區復興路至今仍有許多土地未徵收，如今桃園市政府編列一千萬元收購既成道路，買不到復興路十坪土地。 （記者謝武雄攝）

2025/03/22 05:30

議員批毫無誠意 盼比照北市每年撥用10餘億都發基金收購

〔記者謝武雄／桃園報導〕政府長期使用既成道路卻不徵收成民怨，桃園市政府除推動容積移轉，也循往例編列一千萬元收購既成道路，但議員呂林小鳳批評「毫無誠意」，因一千萬元可能買不到十坪土地，桃園市跟台北市一樣實施都市發展基金之容積代金制度，還有一百多億元可用，建議比照台北市每年撥用十餘億元都發基金收購未徵收公共設施保留地。

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養工處：明年視狀況增加編列

市府養護工程處長劉軍希表示，配合大法官第四百號釋憲案，認定公用地役關係既成道路不予徵收違憲，十多年來每年編列預算解決既成道路徵收問題，只是市內近年重大工程紛紛啟動，新闢道路越來越多，道路養護壓力越來越大，明年預算會視狀況儘量增加編列。

收購以公告現值6折為底價

至於既成道路收購模式，原則上參考台北市，以土地公告現值六折為底價，競標後，低價者得標，得標土地大多是非都市計畫內土地，約為公告現值二成左右。

都發局都市行政科長高宜民表示，台北市只有一個都市計畫，既成道路競標底價雖為土地公告現值六折，還是有很多人搶標，反觀桃園市有卅幾個都市計畫，容移代金規定從哪個都市計畫取得就要用在該都市計畫，目前容移代金大都在南崁、八德、林口等公保地稀有的都市計畫，公保地行情都超過土地公告現值，用公告現值六折根本買不到土地。

呂林小鳳認為，近年市區土地每坪市價超過一百萬元的比比皆是，養工處購買既成道路預算仍維持每年一千萬元，可能連十坪地都買不到，桃市預算規模從九百多億元上升到一千七百多億元，建議市府也調高購買既成道路經費，另，容移代金一百多億元，可比照台北市用於加速取得既成道路用地。

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