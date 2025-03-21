校外文化體驗 3月首發鐵道之旅

文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）

2025/03/21 05:30

訪台博館鐵道部園區 4月文創生活美學之旅、5月劇場想像之旅

〔記者謝武雄／桃園報導〕文化部去年啟動為期兩年「校外文化體驗計畫」，一一三學年度規劃多條特色遊程，帶領學生認識中央及桃園市藝文館舍，體驗多元場域文化魅力頗獲好評，今年市府文化局規劃三條路線，即起受理線上報名，首發「鐵道文化之旅」，參訪台灣博物館鐵道部園區、楊梅故事園區等處，引領學生了解在地特色文化。

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報名簡章已函知市內國中小

文化局官員表示，校外文化體驗計畫是以學校為單位報名參加，活動資訊與報名簡章已函知市內各國中小，歡迎各校依需求申請，除三月啟程「鐵道文化之旅」、四月「文化創意生活美學之旅」，參訪國立新竹生活美學館、中原文創園區，探索不同縣市的居住環境及文創產業，深入認識當地藝文能量，五月「劇場想像之旅」將前往桃園展演中心、中壢藝術館進行劇場觀賞演出，並搭配國家兩廳院參訪行程，帶領學童走進劇場，使藝術教育從小扎根。

文化局長邱正生說，這項體驗計畫於一一三學年度啟動，已超過千名師生走出校園，參訪八塊厝民俗藝術村、市立兒童美術館、文化局、大溪木藝生態博物館、大園尖山考古展示館、楊梅故事園區、中原文創園區、中壢藝術館及桃園展演中心等，讓學生透過參訪與導覽活動加深對本土文化的理解。

活動也安排跨縣市的中央場館文化交流，參訪國家電影及視聽文化中心、國立歷史博物館、國家兩廳院、國立新竹生活美學館及國立台灣博物館等，拓展學生學習深度與廣度，接觸更多元的文化資源。

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