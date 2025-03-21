3年來首例 女童發燒血便感染出血性大腸桿菌

疾管署副署長曾淑慧表示，相關單位檢測女童的檢體及食品樣本，結果皆為陰性，因此感染源目前仍無法確定。 （資料照）

2025/03/21 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕 衛福部疾管署昨公布國內罕見的「腸道出血性大腸桿菌（O157:H7）感染」個案，自一九九九年列為法定傳染病以來，全台僅累計五例，此次患者為南部一名未滿十歲女童，三月八日出現高燒、腹痛、血便等症狀，病情加重後住院，三月十八日確診，目前住院治療。

全台僅累計5例

疾管署統計，過去發病年份為二○○一、二○一九、二○二二（二例）及二○二五年，且八十％成為十歲以下兒童，此次個案為三年來首見。

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疾管署副署長曾淑慧說明，國外病例多與未煮熟的生菜或生絞肉有關，但女童並未食用此類食品，調查發現，女童曾飲用來自小型業者的羊奶，該產品從乳牛場購買生乳後加工銷售，未獲GGM（優良鮮羊乳標章）認證。不過檢測女童的檢體及食品樣本皆為陰性，感染源仍在調查中。

衛生單位與農政機構匡列卅四名接觸者，皆無疑似症狀，其中女童家人及密切接觸者共五人接受採檢，食品樣本也送驗，結果皆為陰性，初步判定為單一個案。

疾管署提醒，腸道出血性大腸桿菌感染潛伏期約二至十天，初期症狀包括水瀉、腹痛，病情惡化恐導致嚴重腹瀉、血便，甚至引發血栓性血小板減少性紫斑症或溶血性尿毒症候群，嚴重者恐需洗腎或導致死亡。呼籲民眾落實衛生習慣，肉品應充分加熱至中心溫度達攝氏七十五度以上，且應避免生食或飲用未滅菌乳品與果汁。

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