乘客遭夾住拖行 開罰三重客運6.9萬

2025/03/20 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市一名乘客十七日晚間搭乘三重客運二六五區間車行經台北車站時，卅九歲朱姓司機未注意有乘客還沒上車，就關閉後車門起步行駛，該乘客被車門夾住拖行一段距離，導致手、腳多處擦挫傷。台北市公共運輸處表示，由於三重客運未依規定通報，加上未善盡管理責任，共開罰六萬九千元，並要求業者負起賠償責任。

公運處表示，三月十七日晚間八時十五分左右，三重客運二六五區間車回程行經忠孝西路一段台北車站上下客時，未注意尚有乘客未上車就關車門行駛，導致車門夾到乘客後拖行。

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警方調查，當時在公車站候車的其他乘客見狀揮手示意司機停車，朱姓司機當下雖然開啟車門，讓乘客脫困，但見到對方沒有大礙之後，居然逕自將公車駛離，沒有在現場等警方抵達，警方近期將傳喚司機到案說明。

公運處表示，本案未依規定通報，依公路法裁處九千元，另外，針對三重客運未善盡管理責任裁處六萬元嚴厲處分，已要求公車業者確實協助傷者就醫並負起賠償責任。

公運處表示，將加強台北市公車駕駛長行車安全服務教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業流程，並應確實注意車內外乘客動態，待乘客確實上下車後再關閉車門起駛離站，避免車門夾傷乘客情形再次發生，確保行車安全。

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