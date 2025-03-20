現代美術館落腳台南 盧秀燕挨批建設拱手讓人

文化部原有意在台中州廳打造現代美術館，民代痛批盧秀燕政治算計把機會拱手讓人。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/20 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部宣布成立首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，民進黨立委何欣純與台中市議員黃守達、江肇國均感慨，這原是屬於台中的建設機會，卻因現任市長盧秀燕急於抹去前朝的決策，把大好建設拱手讓人，「城市的文化願景敵不過市長的政治算計」，讓城市失去機會跟競爭力。

文化局︰修復州廳 規劃展覽

台中市文化局長陳佳君指出，台中州廳是台中市民共有資產，市府全力保留並修復，未來除恢復原有辦公廳舍功能，也會規劃一定比例展覽空間推出多元藝術策劃展，更將連結周邊大屯郡役所等，將區內文資建築由點連結成面，打造成舊城區新文化亮點發揮更大文化量能。

請繼續往下閱讀...

黃守達指出，前市長林佳龍跟前文化部長鄭麗君曾推動將台中州廳規劃為近現代美術專屬展場，盧秀燕上任後在二○二○年以一句「不做細漢」推翻，沒有遠見的市長錯過了在台中打造台灣近代藝術典藏中心的機會。

江肇國指出，當初文化部不僅要修復州廳，另規劃投資卅億興建全新的美術館，讓台中成國家級藝術文化重鎮，更是舊城區振興的關鍵契機，盧秀燕只在意抹去前朝的決策，放棄國家級美術館，城市的文化願景，敵不過市長的冷漠與政治算計。

立委何欣純則也說，因為市府態度轉彎而錯失機會更拱手讓給台南，迄今台中州廳的活化卻仍沒有明確的未來，嘆台中市成建設機會被輕易放手的城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法