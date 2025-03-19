海洋中心自製吊臂 降低儀器傷人風險

台灣海洋科技中心耗費3年3千萬元，首建「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），可大幅降低作業風險。左起依序為海洋中心主任孟培傑、國研院長蔡宏營、海洋中心正工程師許家維、海洋中心副主任吳騏。 （記者吳柏軒攝）

2025/03/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕海上作業與研究在風浪大時，人員往往面臨傷亡風險，國研院海洋中心指出，如重達七百公斤的溫鹽深儀設備在收放時，由A型架搭配多人手拉，過去便曾發生研究員遭纜繩切斷一節食指、船員小腿被砸斷事件，為此投入三年時間，自製附有絞盤、吊臂的專屬設施，不僅降低作業風險，也可供其他水下無人載具使用。

最大載重1.5噸 回收快速

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任孟培傑回憶，早期海上研究作業都用手拉十幾公斤的儀器，為此鍛鍊身體、雙手長繭，具危險性；海洋中心副主任吳騏說，重達七百公斤（裝滿海水可達一噸）的儀器，現在由研究船的船尾架A型架，並用至少四名人力拉纜線，但風浪不佳時儀器容易甩動，過去已發生有研究員被纜繩割斷切斷一節食指、船員小腿被儀器敲斷兩根骨頭的慘事。

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也可用在水下無人載具

為此，海洋中心二○二一年起獲國科會補助三千萬元，成功推出「溫鹽深儀專屬施放系統」（LARS），已安裝在勵進研究船的左舷，搭配絞盤、吊臂、泊頭等專屬構造。中心正工程師許家維說，該系統不僅有效提升作業安全，無須額外人力帶纜，回收儀器時間從五到十分鐘縮至二、三分鐘，系統載重最大一．五噸、深度六千公尺，亦可用在其他設備如水下無人載具等。

吳騏說，日本、美國研究船也有相關設備，但國內若發標採購恐是自製的兩倍價格以上，我國系統已在台灣周邊海域試營運，也遠到帛琉測試，未來也可將技術分享給其他有需要的團隊。

LARS安裝在勵進研究船的左舷，搭配絞盤、吊臂、吊頭、泊頭等專屬構造，可快速回收最多重達1.5噸的設備。（取自海洋中心影片）

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