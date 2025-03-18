提升護理人力 雲縣擬3補助措施

鼓勵護理人力留任，雲縣府提出三年三億計畫。圖為台大學士後護理系學生在台大雲林分院實習情形。（台大雲林分院提供）

2025/03/18 05:30

3年3億計畫 目標7醫院護理師增至3千人 5年8千萬培育百名公費護理師

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年一、二月全國急診壅塞，凸顯護理人力不足困境，為提升雲林護理人力，雲林縣衛生局提出三個因應計畫，包括三年三億元的三三三護理人力留任、五年八○○○萬元的深耕一百公費護理師培育、五四○○萬元護理友善職場計畫，縣府指出，正與醫院討論中，經費來源及實施辦法仍在規劃中，且需送議會審議+通過，預計明年上路。

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經費來源規劃中 預計明年上路

雲林縣議會昨天臨時會議程是因應急診、加護病房及住院醫護量能不足配套措施專案報告，衛生局長曾春美表示，今年春節期間全國急診壅塞，根據衛生局統計，縣轄七家急救責任醫院一、二月的急診人數確實比去年、前年同期明顯增加，分析原因主要是護理人力不足、基層診所休診、流感及腸胃炎等大流行，尤其台大斗六、台大虎尾及成大斗六的滿載通報待床情形嚴重。

曾春美說，因應縣內急診壅塞，縣府加強宣導落實醫療分級，輔導各急診室設立待床即時看板協助分流、推動院內自主調床、建立院際綠色通道，確保急診資源能夠最有效率使用，並鼓勵護理人員留任。

縣長張麗善指出，針對縣內護理人員留任，縣府提出三計畫，第一是五年八○○○萬元的深耕一百公費護理師培育計畫，培養在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，每人每年補助十六萬元，五年最高補助八十萬元，目標一○○人。

第二是三年三億元的三三三護理人力留任計畫，三年編列三億元獎勵臨床護理人員新聘及留任，每月補助三千元，目標三年達成縣內七家醫院護理人力由目前二三八五人增至三○○○人。

托顧老幼 助分擔家庭照顧難題

第三是托顧老小的護理友善職場計畫，規劃醫護人員托育中心、日照托老所，為醫護人員分擔家庭照顧難題，經費約五四○○萬元。

張麗善表示，這三項計畫可提升縣內護理人力，培育在地優秀護理人才，減少護理師因要照顧小孩、長輩離開職場等問題，進而確保雲林醫療品質。

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