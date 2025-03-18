紐西蘭羅托路亞市 與屏縣深化合作

紐西蘭羅托路亞市市長塔妮雅．塔普賽爾（中）在台裔市議員王飛雪（左）陪同下拜會屏東縣長周春米（右），雙方互贈紀念品。（屏東縣府提供）

2025/03/18 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與紐西蘭羅托路亞市去年八月簽署合作備忘錄，開啟緊密交流的新里程碑，昨天該市市長塔妮雅．塔普賽爾在該市台裔市議員王飛雪陪同下，拜會屏東縣政府，受到縣長周春米熱烈歡迎，強調雙方將深化多領域合作、交流。

市長訪周春米 關注水利基礎建設交流

昨天雙方的會晤，特別關注水利基礎建設的經驗交流，屏縣長年致力提升水資源調度與永續利用，近年更借鏡國際經驗，推動大潮州地下水人工補注湖，以及建功伏流取水站等水資源管理計畫，提升城市韌性；羅托路亞市在自然資源管理與水資源利用方面，同樣也有豐富經驗值得借鏡，雙方期望未來深化合作，透過技術交流與策略共享，共同提升城市治理能力。

請繼續往下閱讀...

「感覺就像回到自己的家鄉，很有親切感！」，羅托路亞市市長塔妮雅．塔普賽爾表示，羅托路亞市的觀光與民生基礎建設日益茁壯，且逐步以更深層的傳統文化帶入觀光，屏東不論是文化底蘊、多元族群、觀光發展各方面的發展，都相當值得借鏡，未來將積極促進屏東和紐西蘭之間原民發展、環保永續、觀光等領域的經驗交流，也希望在屏東能締結姊妹學校，讓文化交流的種子向下扎根。

屏縣府也特別安排塔妮雅．塔普賽爾參訪屏東青創中心，她對屏東青年的創意與活力感到驚豔，期待未來能促成更多合作，盼透過音樂與藝術等文化活動展現南島文化的深厚底蘊，進一步促進兩地連結。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法