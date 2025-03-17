拉力賽登場 瑪家全鄉拚觀光

RRC瑪家拉力賽上個週末於瑪家鄉的屏專五道路舉辦，由台中琦玉車隊的廖洋及蔡岳峰掄元。 （記者陳彥廷攝）

2025/03/17 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕RRC安全駕駛推廣中心在瑪家鄉「屏專五」道路舉辦拉力賽，最速車手昨天出爐，由台中琦玉車隊的廖洋及蔡岳峰掄元，廖洋成功衛冕，表現亮眼。地主瑪家鄉公所今年配合活動打造特產市集，並邀請鄉親試乘體驗，未來可望成為定期性賽事，為當地觀光產業注入活水。

可望擴大定期性賽事

瑪家鄉羅清仁說，該賽事去年首度在瑪家鄉舉辦時，命名為「深耕瑪家拉力賽」，聚集上百輛賽車挑戰「屏專五」賽道，該賽道長八公里，直到瑪家部落的望夫崖為終點，起點在屏專五道路入口，與永久屋處的部落進行區隔。

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參賽車輛數 成長1成

轟隆作響的引擎聲，上週為瑪家鄉帶來熱血沸騰的賽事氣氛，來自全國二十二個拉力賽車隊伍與超過一百一十輛專業改裝賽車齊聚瑪家鄉禮納里社區，車輛數比去年成長超過一成，為當地農特產品帶來消費力。

RRC安全駕駛推廣中心指出，賽事以一車兩人方式進行上坡計時賽，經過兩天激烈的競賽，最後由D2琦玉車隊駕駛廖洋及領航員蔡岳峰勝出，廖洋更是蟬聯最速車手的頭銜。

羅清仁表示，透過賽事希望車友及前來觀賽的遊客能更加認識瑪家鄉，去年就有許多車手或車隊成員到瑪家鄉安排家庭旅遊，今年人潮比去年還要多，鄉內許多民宿都是滿房，為地方帶來不少商機，未來可望成為每年三月的定期性賽事，有助於帶動瑪家鄉觀光發展。

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