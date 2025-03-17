義工團助修漏水屋 弱勢戶歡喜入厝

黃小妹妹與家人居住房屋修建完成，全家感動地直說謝謝。（記者李文德攝）

2025/03/17 05:30

台灣善種子逾80人投入 腦麻女童圓夢道謝

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮黃姓女童為腦性麻痺患者，位於下溪里的住家於二○一六年因電線走火引發氣爆而焦黑，但因家境不佳，為低收入戶，僅能簡單粉刷，逢雨也會漏水；下溪里長張美華和善心人士媒合台灣善種子義工團為黃家進行修建，昨歡喜入厝，黃姓女童看見煥然一新的房舍，臉上滿是笑容。

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經濟重擔下 無力整修房屋

黃母說，九年前氣爆火警導致住家屋內一片焦黑，房屋還有滲漏問題，下大雨時屋內「下小雨」，一家人勉強居住；由於女兒患有腦麻，公公每週到醫院洗腎三次，自己僅能抽空到便當店打工，經濟重擔由先生扛起，支付生活開銷、醫療照護費等，無力再修繕房屋。

黃母：未來也想做公益回饋

張美華說，去年家戶關懷發現黃家困境，透過建國里長蘇成就牽線，由雲林縣捐棺積福千歲慈悲關懷會向台灣善種子義工團請求修建，啟動改建計畫。

義工團理事李國地說，春節前義工團在黃家附近有個案修繕完成交屋，黃姓女童前來觀看時曾說「這裡好漂亮喔！」，讓義工下定決心要為女童圓夢，超過八十名義工分為水電、裝潢等組別進行修建，解決電線老舊、水管破裂等問題，原定本月底完工，提前半個月完成；黃姓女童昨向義工團道謝，黃母也感動說，感謝各界協助達成長久以來的願望，未來也想投入公益行動，造福更多民眾。

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