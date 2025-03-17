今明北部低溫10度 週四回暖／天氣轉為多雲到晴 週六可達26度

未來氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/17 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，今明兩天冷回冬天。中央氣象署指出，本週各地逐漸轉為多雲到晴好天氣，但週三前受到強烈大陸冷氣團影響，北部、中部白天氣溫不到廿度，入夜至隔日清晨低溫降到十五度以下，週四起逐漸回暖，週六可達廿六度左右。

未來一週日夜溫差明顯

中央氣象署預報員官欣平說明，本週各地降雨持續趨緩，日夜溫差明顯，昨日雖雲量偏多，強對流已明顯減少，雨區集中在花東沿海、恆春半島一帶，接下來幾天各地逐漸轉為多雲到晴的好天氣，僅宜花東地區有零星降雨，但仍建議迎風面地區的民眾外出時，還是要攜帶雨具，避免遇上短暫的小雨。

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氣溫方面，官欣平表示，週三前受到強烈大陸冷氣團影響，今日清晨苗栗以北、宜蘭地區低溫普遍為十至十三度，部分地區達十度或以下，西半部地區低溫約十五度。

官欣平指出，這波冷空氣最低溫預計在週一晚間至週二清晨，北部、宜蘭地區、中部部分區域有接近十度或以下的氣溫，中南部低溫約十四至十五度；週四起因冷空氣減弱，各地恢復舒適至溫暖的天氣，週六各地白天氣溫回升至廿六度左右。

春季天氣多變須留意

此外，今年太平洋持續有微弱的反聖嬰現象，中央氣象署指出，根據最新的評估結果，熱帶太平洋的海溫配置已經逐漸回歸正常狀態，預估春季後將由反聖嬰回歸至正常，四月至五月偏冷、整體偏濕，六月則略偏暖、西濕東乾。

官欣平也提醒，不論是聖嬰年還是反聖嬰年，表達的都是較長時間的平均現象，和民眾短時間內感受到的天氣會有差異，尤其現在已進入春季，頻繁有冷空氣影響，天氣大約三至四天就變化一次，民眾務必注意氣象預報，應對天氣變化。

一週天氣預報

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