《台中》「藍色公路」延至向上路 最快7月完工

大肚區華南路入夜後沿途藍色街燈亮起，素有「藍色公路」美稱。（台中市府提供）

2025/03/16 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕大肚區知名景點華南路入夜後沿途藍色街燈亮起，素有「藍色公路」美稱。台中市啟動「華南路以東銜接特號道路工程」，將公路延伸到向上路，即日起至五月中旬，分四階段封閉向上路五段部分快慢車道，台中市建設局長陳大田說，二期延伸段直達向上路，最快七月完工串起路段藍燈項鍊。

華南路入夜後，沿途一百六十六盞藍色街燈點亮路面，大肚區民眾稱讚宛如藍寶石項鍊，由於遊園路及中台路口交通壅塞，尖峰時段回堵車流引起抱怨連連，市府斥資工程費十三億元，將華南路延伸至向上路，新路段全長約一千八百六十四公尺、寬廿公尺，估計最快七月完工紓解交通壅塞。

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陳大田強調，華南路沿途有藍色街燈，被遊客譽為「藍色公路」，而延伸至向上路段將延續藍色路燈，讓藍寶石燈彩一路延伸到向上路，施工將設置號誌路燈共稈、增設人行庇護島、無障礙設施、繪設導盲標線，並設計行人號誌燈等友善行人設施。

施工單位指出，「華南路以東銜接特號道路工程」工程進度達七十％，即日起至五月中旬，接續辦理向上路五段路口道路施工，施工期間，將分階段封閉部分快車道或慢車道，提醒用路人配合現場交管人員指揮減速慢行，如遇車流尖峰，可由五權西路三段及工業區十八路分流避開工區，以減少交通壅塞。

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