為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》「藍色公路」延至向上路 最快7月完工

    大肚區華南路入夜後沿途藍色街燈亮起，素有「藍色公路」美稱。（台中市府提供）

    大肚區華南路入夜後沿途藍色街燈亮起，素有「藍色公路」美稱。（台中市府提供）

    2025/03/16 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大肚區知名景點華南路入夜後沿途藍色街燈亮起，素有「藍色公路」美稱。台中市啟動「華南路以東銜接特號道路工程」，將公路延伸到向上路，即日起至五月中旬，分四階段封閉向上路五段部分快慢車道，台中市建設局長陳大田說，二期延伸段直達向上路，最快七月完工串起路段藍燈項鍊。

    華南路入夜後，沿途一百六十六盞藍色街燈點亮路面，大肚區民眾稱讚宛如藍寶石項鍊，由於遊園路及中台路口交通壅塞，尖峰時段回堵車流引起抱怨連連，市府斥資工程費十三億元，將華南路延伸至向上路，新路段全長約一千八百六十四公尺、寬廿公尺，估計最快七月完工紓解交通壅塞。

    陳大田強調，華南路沿途有藍色街燈，被遊客譽為「藍色公路」，而延伸至向上路段將延續藍色路燈，讓藍寶石燈彩一路延伸到向上路，施工將設置號誌路燈共稈、增設人行庇護島、無障礙設施、繪設導盲標線，並設計行人號誌燈等友善行人設施。

    施工單位指出，「華南路以東銜接特號道路工程」工程進度達七十％，即日起至五月中旬，接續辦理向上路五段路口道路施工，施工期間，將分階段封閉部分快車道或慢車道，提醒用路人配合現場交管人員指揮減速慢行，如遇車流尖峰，可由五權西路三段及工業區十八路分流避開工區，以減少交通壅塞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播