《台中》后里森林公園 草坪違停亂象多

有遊客因后里森林公園停車場客滿，將車輛停在草坪上。（記者張軒哲攝）

2025/03/16 05:30

搖籃遊戲場吸引親子 假日停車位爆滿 有民眾車停草坪

〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里森林公園「搖籃遊戲場」今年一月啟用，打造台中市首座以「自然遊戲體驗」為主題的遊戲場，吸引中部家長帶孩子遊樂，假日停車位爆滿，常有民眾違規將轎車停在草坪上，甚至駛入園區，引起民眾撻伐。台中市府指出，已先將草地圈圍，避免車輛停放，並派員加強巡邏，請遊客遵守停車規定，以免受罰。

請繼續往下閱讀...

市府已圈圍阻停車 違者至少罰1200元

后里森林公園腹地寬廣，花木扶疏，可惜僅當地居民晨昏散步運動，人氣不佳。市府建設局與民間基金會攜手投入三七○○萬元規劃「搖籃遊戲場新建工程」，設有「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個主題區域，並加入「林間吊床」等設施；其中，遊戲農園以沙坑與水道為主體，搭配沙桌、遊戲木屋，讓孩童赤腳盡情玩沙戲水，因設施新穎，是中部目前最夯的公園遊戲場，甚至有苗栗、彰化的家長專程帶孩子到后里遊玩。當地居民指出，后里森林公園在台中花博會與燈會等大型活動結束後，再度匯聚人氣。

遊戲農園沙坑水道 不到一個月損毀

因遊客眾多，近期亂象頻傳，上個月有遊客缺乏公德心，不愛惜公物，遊戲農園沙坑水道不到一個月就損毀，目前已修復。假日逾百個收費停車格很快客滿，遊客遂將車輛停在草坪上，破壞綠草。

市議員陳本添說，雖然從收費停車場到遊戲場有一小段距離，但遊區花木扶疏，適合漫步，甚至有一部轎車貪圖方便直接駛入公園，引起網友撻伐，他呼籲遊客遵守停車規定，不要影響周邊居民交通。

市府表示，目前園區設有一一四格停車位，已加強出入口處停車指引，呼籲遊客勿將車輛違規停放於草地上，建設局將加強取締，違者可處一二○○元以上、六○○○元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法