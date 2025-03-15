托特包經費遭疑 徐榛蔚：未用公務預算

印有傅崐萁夫妻相片的類Dior托特包。（取自網路）

2025/03/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委傅崐萁相當愛送民眾印有自己肖像的小物，最近在立法院被民進黨立委陳培瑜、沈伯洋拿出印有傅崐萁夫妻相片的類Dior托特包低配版，批評給傅崐萁的錢都會變成他的肖像；花蓮縣長徐榛蔚特別在臉書澄清，購物袋非縣府製作、亦未動用縣府公務預算，請勿造謠抹黑、刻意操作，誤導社會大眾。

去年初傅崐萁被媒體報導「以『好禮三選二』的模式，指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，給全台近四十藍營及無黨籍立委候選人選擇，不論候選人選哪二種，傅都以各一萬份起跳協助談價錢」。而傅崐萁當時在花蓮也發送印有傅崐萁夫妻相片的環保袋，上面印刷的樣式與最近出現托特包低配版一樣，也遭外界質疑到底是用什麼付的？

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傅崐萁過去九年縣長任內超愛在縣府發送的小物、紀念品、看板上印製自己的肖像，如農民曆、「幸福花蓮」三節生活物資發放白米的外袋、馬克杯，甚至在二○一三、一四年的國中小簿本、聯絡簿上都有，老人愛心乘車卡上則是傅崐萁的全家福，但這些東西在徐榛蔚上任後都絕跡，連生活物資都改成發放物資券。

縣議員胡仁順說，傅崐萁就超愛造神運動，重要路口縣府的招牌廣告一定有「花蓮王」的肖像、縣府的刊物亦是，特有「花蓮王」出場的專屬音樂。或許花蓮以外的人很難想像花蓮十三萬家戶都有王的存在，每年都有的農民曆一定看得到花蓮王，連去香港行銷花蓮觀光，活動看板也是懸掛花蓮王的肖像，整個就是「類北韓」的感覺。

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