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    首頁　>　生活

    武漢肺炎48確診重症 佔全國一成

    2025/03/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕最近氣溫變化大，是呼吸道疾病流行的季節，除了常見的流行性感冒，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）也有增加趨勢，衛生福利部疾病管制署資料顯示截至三月十三日，全國併發重症共四九八確診病例，桃園市則有四十八例，約佔全國一成，市府衛生局呼籲，六十五歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，應儘速接種疫苗，以提升保護力。

    衛生局副局長余依靜表示，已知武漢肺炎併發重症確診個案臨床表現，包含發燒、乾咳、倦怠，還會出現頭痛、腹瀉等症狀，嚴重時可能併發肺炎、呼吸衰竭，接種疫苗是預防疾病和減少重症風險最有效的方法，欲施打疫苗的民眾，可至十三行政區衛生所或合約院所辦理。

    余依靜說明，武漢肺炎XEC是目前全球佔比最高的變異株，JN.1疫苗可有效預防重症及死亡，滿十二歲以上且尚未接種疫苗者，可接種Novavax JN.1疫苗，滿六個月至十一歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗。

    相關問題可撥打衛生局廿四小時防疫專線0800-033355洽詢，或至衛生局官網（https://reurl.cc/Y0bLeD）查詢。

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