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    首頁　>　生活

    基隆愛四路騎樓整平 夜市17日起休15天

    基隆愛四路夜市兩側騎樓高低不平，嬰兒車必須用抬的。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛四路夜市兩側騎樓高低不平，嬰兒車必須用抬的。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/14 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市愛四路夜市仁二路至仁三路段，三月十七日起進行騎樓整平改善工程，愛四路夜市將休市半個月，攤商說，雖然半個月無法做生意，會配合政府政策，未來逛街民眾也比較好走。

    基隆市農曆年前施作廟口小吃周邊騎樓整平工程，接下來進行愛四路夜市兩側騎樓。工務處表示，由於愛四路夜市比較長，為降低對店家和攤商的影響，將分兩階段施作，三月十七日至卅一日共十五天，做仁二路到仁三路兩側騎樓；清明節連假後四月七日至廿一日再做仁二路至仁一路口，夜市攤商配合施工休市。

    店家說，雖然施工無法做生意，但未來民眾會比較好走，尤其是視障者、老人家不會跌到，輪椅族或嬰兒車也方便通行，因此可以接受，房東也體恤不收租金。攤商說，騎樓落差較大的有五十公分高，常有民眾不小心跌倒摔傷。

    民眾說，愛四路夜市兩側騎樓窄又高低不平，不太好走，整平或做斜坡，老人家走起來比較安全；來逛夜市的家長說，整平後嬰兒車就不必一直抬起來了。

    愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳表示，管委會與攤商協調，分二階段施工，攤商都支持，配合市府工程休市。

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