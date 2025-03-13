台中新光三越氣爆案 明開放廠商取貨

2025/03/13 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市新光三越上月十三日發生氣爆事故，議會多名議員關切事故將屆滿月，氣爆原因迄今不明，百貨公司何時能復業，也引關注；消防局長孫福佑指出，不排除瓦斯氣爆所致，有發現新事證會在月底前提供給檢調；都發局長李正偉另指出，週五開放百貨廠商取貨，但新光三越目前尚未提出整建修復計畫，新光三越則指出，會加速提出整體安全評估計畫。

新光三越︰加速提整體修復計畫

包括市議員黃守達、吳佩芸質疑，新光三越氣爆發生迄今近一個月，氣爆原因卻尚未調查出爐，依規定消防局須在卅天內提出調查報告，消防局不能以檢調介入為由逃避行政調查的責任。

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都發局︰安全無虞才會審議復業

孫福佑回應，已進行十一次勘查，有取得五項證物，但因還有兩位民眾還在加護病房，無法接受筆錄，才沒有在卅天內提出報告；事發原因仍不排除是瓦斯氣爆，可能是瓦斯逸出，已有發現新的事證，但配合檢調調查無法公開說明，會在月底完成報告提送檢調。

市議員朱暖英、陳雅惠則關切大樓安全結構及消防電路等管線系統，是否受衝擊力，危及安全性，另多名議員關切台中新光三越員工逾三千人，勞工工作權也受矚目，各界關切何時能復業；市議員張芬郁另指出，氣爆案後台中市聯合稽查卅八家大型百貨商場，有十六家有缺失，八年來大型百貨賣場僅提出三百廿件室內裝修申請，憂部份業者申報和稽查紀錄恐不符事實。

李正偉指出，預計十四日開放專櫃廠商進入取貨，新光三越目前已有進行建物結構受損檢測，包括消防系統整棟均無法運作等，業者迄今尚未提送整體修復計畫，未來須等建物恢復安全無虞才會審議復業。

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