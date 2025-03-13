保護行人！ 民團：汽車前側窗透光率應達70％

交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

2025/03/13 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多車輛擋風玻璃或車窗貼著低透光率的隔熱紙一片黑，駕駛看不清前方而發生車禍。交通部研擬管理車窗透光率，前擋風玻璃透光率七十％、前側窗卅五％，預計五、六月推出相關指引。「還路於民」行人路權促進會昨天表示，前側窗卅五％太低，應達七十％。

透光率越低代表越黑，透光率越高代表越清晰。目前汽車玻璃隔熱貼紙的透光率沒有規範，許多車主以夏季太熱及隱私等理由選用低透光率隔熱貼紙，導致晚間開車時看不清前方發生車禍。

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交通部在二月初宣布，將訂定隔熱貼紙的管理辦法和指引，參考各國規範，前擋風玻璃透光率約七十％、前側窗玻璃的透光率約卅五％，後座車窗玻璃則未規範。

「還路於民」認為，低透光率車窗導致駕駛無法清楚辨識行人，進而增加事故發生風險。此外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。

有些民眾擔憂不貼隔熱紙可能因日曬影響車內材質，引發燃燒風險。「還路於民」強調，車輛內裝材料阻燃性應由車廠負責，並受相關標準規範，車內物品的妥善擺放則屬使用者責任，不應成為使用低透光率隔熱紙理由。

預計5、6月推出指引

交通部長陳世凱昨天表示，預計五月到六月將推出相關指引，今年十二月底前完成檢測儀器操作教育訓練，並建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

公路局日前已邀請汽車運輸業、汽車製造商、隔熱紙製造商、NGO公民團體、專家學者及政府機關，討論並凝聚共識。

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