為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    保護行人！ 民團：汽車前側窗透光率應達70％

    交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

    交通部長陳世凱表示，今年會訂定汽車隔熱紙透光率相關指引和檢驗的標準作業程序。（交通部提供）

    2025/03/13 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕許多車輛擋風玻璃或車窗貼著低透光率的隔熱紙一片黑，駕駛看不清前方而發生車禍。交通部研擬管理車窗透光率，前擋風玻璃透光率七十％、前側窗卅五％，預計五、六月推出相關指引。「還路於民」行人路權促進會昨天表示，前側窗卅五％太低，應達七十％。

    透光率越低代表越黑，透光率越高代表越清晰。目前汽車玻璃隔熱貼紙的透光率沒有規範，許多車主以夏季太熱及隱私等理由選用低透光率隔熱貼紙，導致晚間開車時看不清前方發生車禍。

    交通部在二月初宣布，將訂定隔熱貼紙的管理辦法和指引，參考各國規範，前擋風玻璃透光率約七十％、前側窗玻璃的透光率約卅五％，後座車窗玻璃則未規範。

    「還路於民」認為，低透光率車窗導致駕駛無法清楚辨識行人，進而增加事故發生風險。此外，若違規車輛在人行道上倒車，而後擋風玻璃透光率過低，駕駛將難以察覺車後兒童，進一步提高碰撞風險。

    有些民眾擔憂不貼隔熱紙可能因日曬影響車內材質，引發燃燒風險。「還路於民」強調，車輛內裝材料阻燃性應由車廠負責，並受相關標準規範，車內物品的妥善擺放則屬使用者責任，不應成為使用低透光率隔熱紙理由。

    預計5、6月推出指引

    交通部長陳世凱昨天表示，預計五月到六月將推出相關指引，今年十二月底前完成檢測儀器操作教育訓練，並建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

    公路局日前已邀請汽車運輸業、汽車製造商、隔熱紙製造商、NGO公民團體、專家學者及政府機關，討論並凝聚共識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播