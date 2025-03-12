北市社子島區段徵收 公聽會爆衝突

社子島自救會成員在會場抗議，爆發衝突。（記者林承鴻攝）

2025/03/12 05:30

自救會要求停開爆發推擠 當地里長指9成5居民贊成開發 盼安置放寬、提高拆遷補償

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市社子島禁建超過五十年，二○二二年環境評估通過，市府昨舉辦「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。社子島自救會於會前召開記者會抗議，要求立即停開公聽會，隨後進入公聽會會場，與警方及現場人員爆發口角及肢體衝突。但當地富洲里長陳惠民表示，社子島有九十五％居民贊成開發。福安里長謝文加指出，社子島有許多中低階層居民，希望安置要放寬，拆遷補償能提高。

請繼續往下閱讀...

議員林杏兒與教授徐世榮互嗆

社子島自救會發言人李華萍率領多位社子島自救會成員，高舉「反對區段徵收」手舉牌進入會場，試圖上台抗議，不斷大喊「會議無效」，推擠中場面相當混亂。國立政治大學地政系兼任教授徐世榮與國民黨議員林杏兒互嗆，徐罵林「可恥」，林則回嗆她是代表民意「你最可恥」，雙方僵持不下。

公聽會在抗議聲中繼續，有參與公聽會居民表示，現場很多人不是社子島的居民，指他們上個禮拜才去參加烏日區段徵收，四處抗議。他說，他不知道他家什麼時候會倒塌，希望市府趕快給他一個安全的住宅，同時希望安置計劃能讓居民搬遷可以安心。

地政局：辦公聽會持續蒐集意見

地政局表示，為完善社子島地區堤防設施及解決排水問題，確保居民生命財產安全，並闢建公共設施、提供基礎建設、改善居民生活環境，積極辦理社子島地區整體開發。舉辦公聽會主要有二個目的，其一為 「資訊揭露」，向土地所有權及利害關係人說明社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容之規劃等；其二目的為蒐集土地所有權人及利害關係人對於開發之相關意見。

富洲里長陳惠民表示，社子島有九十五％居民贊成開發，每個人的意見不同都可以陳述，但不應該干擾會議進行。陳惠民說，社子島有一萬多位居民，區段徵收採先建後拆，會持續跟市府確保要先安置好居民。

福安里長謝文加則指出，社子島有許多中低階層居民，希望安置要放寬，拆遷補償應滾動式檢討提高，以現在的市價補償比較公平，他說他從第一次環評就反映了，但市府都不採納，會持續爭取。

陳惠民表示，大家最關心的是政府配購房屋要賣多少錢，希望能以建築成本賣給居民，他也希望市府對老百姓多放一些優惠條件，提供價錢低一點，利息低一點的租屋選擇。而物價提高，建築成本也提高，賠償金額也應提高。陳惠民也希望放寬增加配售條件，讓世居居民可以分配到足夠的居住面積。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法