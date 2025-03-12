台南特教師廖肇瑞 獲首屆全國食農教育獎

南市安慶國小教師廖肇瑞獲得首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」個人組特優獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/12 05:30

設計在地特色「溯源菜單」 帶領安慶國小特教班與普通班學生共融學習

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這個月，安南及七股區的假日問候語是「你有沒有要去剪紅蔥頭？」第一屆農業部國家食農教育傑出貢獻獎，南市安慶國小特教班教師廖肇瑞在二七三位參賽者脫穎而出，獲得教育領域個人獎，結合在地特色規劃設計「溯源菜單」，同時經營「食帶力量」粉專，帶領特教生推動全校進行食農教育，成為全國楷模。

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教導孩子選擇友善大地良食

廖肇瑞說，安南及七股是「鹽分地帶」，農作物都為耐鹽作物，如蔥蒜、洋香瓜、玉米、鹽地番茄等作物。安慶國小就在安南區，家鄉最多的農作物不可不知。心中有個夢想，希望將「溯源菜單」推展到全國，甚至全世界，讓孩子知道吃進什麼，選擇友善大地的良食，愛土地、顧健康，同時藉由食農教育營造特教班與普通班學生的共融學習環境。

廖肇瑞邀請班上學員擔任紅蔥頭代言人，介紹剪紅蔥頭的步驟，剝掉泥土，根剪掉，蔥白再剪一刀，留下紅蔥頭，送到工廠清洗，炸成紅蔥頭酥，加進肉燥飯、肉粽、碗粿、肉圓「那就是台味呀」。

廖肇瑞以土地為師推動食農教育，從土地教到人心，並以「溯源菜單」翻轉食農教育，結合自編主題，建立特教班孩子展現自信，推動全校一起進行食農教育。

經營粉專介紹「鹽分地帶」農產

安慶國小校長羅智韋說，廖老師不僅在校園營造五穀雜糧及蔬果廊道，將所有心得寫在個人臉書粉絲專頁「食帶力量」之外，假日還到市場及農漁場進行直播，努力搭起土地到餐桌的橋樑，讓更多人發現食農教育是那麼簡單又有趣。

教育局長鄭新輝表示，鼓勵學校串聯各區農會、青農等外部資源規劃校本特色課程，讓食農教育不侷限於課本內容，更融入學生生活經驗。

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