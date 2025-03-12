脫貧方案助自立 宜蘭弱勢生翻轉人生

2025/03/12 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭小林（化名）患有小耳症，高中時自卑加上同儕嘲笑，整日遊蕩東門夜市。某攤商發現引入縣府脫貧方案，透過公私陪伴及擺攤工讀，將他從輟學邊緣拉回，不僅考上國立宜蘭大學，還拿到餐飲丙級證照。

宜蘭縣政府社會處二○二○年啟動自立脫貧方案，結合福氣家族、秀春教育基金會、宜學教育基金會、東門夜市商圈、羅東觀光夜市發展協會等民間資源，並透過公益彩券盈餘，輔助弱勢生自立，提供工讀機會。

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社會處長林蒼蔡指出，五年來受助學生五十六人，服務對象包括十六歲以上經濟弱勢家庭、急難救助家庭及高關懷學生，每年提供一二○小時工讀機會，並依勞基法最低時薪給付，去年預算約五十萬元。

就讀宜大二年級的小林，五年前加入脫貧方案，在夜市攤商陪伴下，克服因自卑焦躁不安的內心，也讓他重拾書本，不再「吊車尾」。他說，大家的溫暖如一盞明燈照亮前行的路，讓自卑與無助，化為自信與堅定。

另名新住民、隔代教養的小石，最多曾打三份工，加入脫貧後，不僅緩解經濟負擔，也讓心靈更富足，去年考上陽明交通大學，他說：「只要不放棄希望，人生就有無限可能。」

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