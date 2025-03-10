觀霧「霧社櫻王」最佳賞花期 勿踐踏

林業及自然保育署新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」，不要越界踩踏到園圃內。（新竹分署提供）

2025/03/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣觀霧國家森林遊樂區著名「霧社櫻王」逐漸盛開，農業部林業及自然保育署新竹分署觀察，花況已達七成，預計未來十天是最佳賞花期，歡迎民眾造訪，但也提醒「零踐踏」、「零接觸」，共同守護櫻王健康生長。

霧社櫻稀有少見，是台灣原生且特有的櫻花，位於觀霧國家森林遊樂區的霧社櫻，胸徑逾八十公分，樹高約十四公尺，推估樹齡至少有八十年，被譽為北台灣最大的霧社櫻，而有「霧社櫻王」之稱。

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霧社櫻王於每年春天開花期間，花瓣潔白如雪，掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛，也吸引大批遊客上山賞花。林業及自然保育署新竹分署觀察，目前櫻王花開約七成，到滿開還有十天，也是最佳賞花期，過後綠葉會越來越明顯，逐漸變成如抹茶奶綠的顏色。

新竹分署提醒欣賞櫻王時「零踐踏」、「零接觸」，不要越界踩踏到園圃內，如果土壤被踩踏變得緊實，樹根無法呼吸、吸收養分，久而久之，樹木就會營養不良、容易生病，年邁的櫻王，經不起折騰；且櫻花枝條十分脆弱，請勿觸摸、搖晃，更不可折斷。

此外，新竹分署以觀霧地區可見的六種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」集章活動，集滿六款櫻花紀念章，並挑戰線上問答，有機會獲得限定款紀念品，活動到十六日。

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