新竹清大夜市 人行道多處凹陷

清大夜市人行道地磚凹陷不平有如踩地雷。（市議員劉彥伶提供）

2025/03/09 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市清大夜市周邊是美食聚集場域，市議員劉彥伶接獲投訴指稱，清大夜市周邊建功路、光復路一帶的人行地磚已多處出現嚴重凹陷不平情形，稍不留意就會被絆倒及受傷，直批走人行道有如踩地雷般，充滿危險。對此，市府表示，近一年確實有接獲三次通報地磚不平，會爭取補助經費全面換新。

市府：會爭取經費全面換新

劉彥伶表示，清大夜市因鄰近清華大學得名，全長一公里多，更是知名消夜街，夜市周邊美食，不管是滷味、炸物、麵食、飲品，美味小吃是大學生最喜歡的場域，加上附近有眷村，也有眷村美食，人流多。

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但近期她已接獲多人陳情，指清大夜市建功路上的人行道地磚有多處不平及凹陷，行人走在期間，有如踩地雷般，若不留意，很容易被絆倒。劉彥伶服務處主任劉聲正日前邀相關單位會勘，發現夜市周邊的人行道確實有多處地磚凹陷或高低不平，除影響通行，走路也有絆倒、跌倒風險，且每逢下雨還會積水。

市府工務處表示，清大夜市地磚幾年前曾由工務處及交通處分期爭取中央補助分段進行人行道磚面更新，但已使用五到八年，近一年接獲三次民眾通報地磚不平，市府都有派員修補，尚無民眾因人行道不平而絆倒通報案件。近期會加強巡檢，修補高低落差較大的危險區域；後續會爭取補助，針對嚴重破損區段全面更新。

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