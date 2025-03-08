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    天天有航班 北花2日遊3千元有找

    花蓮縣觀光業界結合立榮航空，推出機加酒優惠方案，鯉魚潭也納入推薦景點。（記者游太郎攝）

    花蓮縣觀光業界結合立榮航空，推出機加酒優惠方案，鯉魚潭也納入推薦景點。（記者游太郎攝）

    2025/03/08 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕在交通部民航局支持下，花蓮縣觀光業界攜手立榮航空、旅行社與在地觀光旅宿業者，共同推出「天天有北花航班遊花蓮」優惠專案。三月份特定日期每人只需二九八○元起，即可搭乘台北直飛花蓮的航班，輕鬆展開兩天一夜的花蓮之旅。

    縣府觀光處指出，除了三月份，清明連假（四月五日至六日）及端午連假（五月卅一日至六月一日），每人最低只需二三八○元，就可享台北到花蓮的機加酒行程，加購一千四百元可享在地二日遊，比搭乘火車更快速便捷，希望吸引更多觀光客來化蓮旅遊。

    業者指出，面對鐵路、公路在交通時間與環境上的限制，拓展空中運輸，爭取國內外航空公司開通定期航班，縮短花蓮與外縣市的距離，往來更加便捷。

    縣府指出，立榮航空「台北至花蓮」航線約四十分鐘可抵達，自去年十二月廿六日起，台北與花蓮天天有航班，縮短交通時間，搭配旅行社「機加酒」的超值專案，比搭乘火車商務艙來花蓮住宿星級飯店更優惠，還能享受從空中俯瞰東海岸的美麗山海風光。

    業者表示，「機加酒」專案配合多家飯店，滿足各類旅客的不同住宿需求；多樣化景點行程則包含林田山、光復糖廠、七星潭、鯉魚潭、將軍府、慶修院及新城老街等特色景點，深入探索花蓮自然美景與人文風情。

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