53格車位 九份「隔頂停車場」4月完工

新北市府交通局日前推動第19號公墓旁「隔頂停車場」整建工程，預計4月完工。（交通局提供）

2025/03/06 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市九份地區是熱門觀光景點，假日湧入大量人潮，但長期受地理環境限制，停車空間不足，市府推動「隔頂平面停車場」整建工程，預計四月完工，提供五十三格汽車停車位，並導入車牌辨識、多元支付等智慧停車管理系統。

第十九號公墓旁 為公有土地

第十九號公墓旁的隔頂停車場是公有土地，曾遭人涉嫌佔用，為改善停車空間，市府排除佔用後接管。交通局副局長金肇安表示，經辦理土地變更、水土保持計畫，目前展開停車場整建工程，總經費五八五萬元，今年農曆春節後動工，目前施工進度約五十％，可能受天候狀況不佳影響，力拚四月完工啟用，提供五十三格汽車停車位。

請繼續往下閱讀...

平日採計次 假日採計時收費

金肇安說明，未來隔頂停車場平日計次收費，每次一百五十元，假日採計時收費，每小時五十元，避免周邊業者哄抬價格，維護觀光品質和交通秩序；停車場將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付管道，提升服務品質。

汐止都計通檢 將拓寬道路

另外，汐止都市計畫二○○四年通盤檢討發布實施至今已有廿餘年，現況路寬不足，車流量日益增加，常造成道路壅塞。市府已完成第三次通檢，配合中央社會住宅政策，規劃社會福利設施用地，將拓寬道路、新闢橋梁，盼改善交通問題。

城鄉發展局局長黃國峰表示，配合捷運汐止東湖線工程，吉林街至福德三路將拓寬至十六公尺，可望改善新北市汐止至台北市內湖、南港的交通瓶頸；橫科路目前寬度僅六公尺，汽、機車會車困難，人車爭道，因此將現有巷道範圍檢討變更為計畫道路，並規範兩側建築基地各需退縮二公尺，未來該路段將拓寬為十公尺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法