《台中》會展中心10月試營運 交通配套不足

台中國際會展中心將於今年10月試營運，年底正式營運。（記者廖耀東攝）

2025/03/05 05:30

議員質疑公運路網不便捷、周邊路窄、缺乏大型停車空間及接駁系統

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市金手獎得獎廠商協進會昨天拜會中市長盧秀燕，盧向業者說明台中國際會展中心進度，東側是由市府自行出資興建，預算達八十八億元，預計十月將試營運，十二月下旬正式營運；不過，多位市議員質疑公共運輸路網不便捷、周邊道路及人行道皆狹窄、缺乏大型停車空間及接駁系統等，要求市府在試營運前提出配套措施；經發局表示，會積極招商，交通局表示，營運時主辦單位會提交維計畫，周邊汽車停車位也有五千多格。

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會展中心東側12月下旬正式營運

台中國際會展中心分東、西兩側，東側由市府編列八十八億元興建，已於去年九月順利完工，分展覽館及會議館，攤位數最高可達二三六○攤，會議廳可容納二二○○席，今年十二月下旬將委由外貿協會正式營運，試營運時間十月二十一至二十三日，將舉辦國際五金展；西側則是市府出地、經濟部國貿署出錢，目前預算六十．三億元，攤位數二千一百攤，正進行招標作業中，從動工到正式營運要七年。

民進黨議員陳淑華指出，會展中心要建構完善會展產業，首先須規劃並落實大眾運輸系統；其次，要有國際飯店供國際買家、展家住宿，水湳經貿六、經貿八用地要更積極招商，以建構完整的會展產業。

交通局：持續檢討停車、轉乘

民進黨議員林祈烽、國民黨議員楊大鋐都表示，台中國際會展中心東側展館未來可容納一．二萬人集會及展覽使用，對於啟用後的人流及車流衝擊，並無相關配套措施，附近公共運輸路網不便捷、周邊道路及人行道皆狹窄、缺乏大型停車空間及接駁系統等，都是當地里長、民眾及工商界所憂心，遲遲未見市府提出因應對策。

交通局表示，水湳周邊停車格包括會展中心可提供約五三三一個汽車格、一三三七個機車格及七○○格自行車停車空間；主辦單位須提交通維持計畫，另外，交通局也會透過接駁來串聯，水湳轉運中心明年即將啟用，可肩負轉乘功能，會持續檢討。

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