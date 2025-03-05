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    流感週增64重症13死 抗病毒藥延長使用至月底

    擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施將延長至31日。（資料照，疾管署提供）

    擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施將延長至31日。（資料照，疾管署提供）

    2025/03/05 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內流感疫情降溫但仍處流行期，上週新增六十四例流感重症、十三例死亡，最年輕死亡為中部卅多歲男性；衛福部疾管署表示，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限，將延長至本月卅一日止。

    上週類流感門急診就診約十一．五萬人次，在新增流感死亡個案中，疾管署防疫醫師林詠青說明，最年輕的是卅多歲男性，有痛風、心臟疾病等病史，未接種本流感季疫苗，二月中旬出現咳嗽、倦怠症狀，後續更發燒、呼吸急促、劇烈咳嗽、全身無力而赴急診，檢查發現發炎指數上升，確診流感且有雙側肺炎、心臟衰竭，住院約一週死亡。

    上週腹瀉門急診廿七．五萬人次也是降溫，近四週接獲三四四起群聚通報案件，病原體陽性一八○起以諾羅病毒占九十五．六％為多。

    疾管署副署長曾淑慧預估，流感最快三月中旬脫離流行期，公費流感疫苗剩約一萬劑，不少縣市已被預約完畢，這週就會用罄，而考量社區流感病毒傳播風險持續，擴大「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用公費流感抗病毒藥劑的期限，將由本月十五日延長至卅一日。至於腹瀉疫情，也預估未來幾週持續下降。

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