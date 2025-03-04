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    台灣野生植物資訊 e指搞定

    台灣野生植物資料庫近期改版上線。（生多所提供）

    台灣野生植物資料庫近期改版上線。（生多所提供）

    2025/03/04 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣野生植物資料庫近日改版上線，輸入植物名稱後，可知道該植物演化、形態特徵、生態資訊、地理分布等基礎生物學資訊，維護該網站的農業部生物多樣性研究所表示，該資料庫主要針對公民科學家與植物學者，盼讓台灣植物研究和國際更接軌。

    台灣野生植物資料庫被譽為線上版的台灣植物百科全書，生多所組長許再文表示，該網站改版後，一站式將植物資料都放在線上資料庫中，並採用最新的植物分類系統，提升資料庫科學性，也新增便捷查詢功能，讓使用者可迅速找到目標物種資訊。

    許再文指出，該資料平台也整合多個不同專業平台，包含植物標本館、生物多樣性網絡、飛蛾資訊分享站等，除希望可讓植物學者、公民科學家使用外，也希望提供環保、環評、生態檢核及友善生態監測等環境基礎資料，作為政府機關與民間生物多樣性政策決策的支援資訊。

    台灣野生植物資料庫目前僅供使用者輸入植物的名稱或學名後蒐尋資料，許再文表示，因經費有限，考量資料庫查詢速度，若再增加圖片搜尋功能，恐影響網站效率，若民眾平常在野外看到花草木，想知道名稱，可先用手機拍照後再到「i自然」網站（https://taiwan.inaturalist.org/）查詢植物名稱後，再到台灣野生植物資料庫鍵入名稱，就可了解該植物相關知識。

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