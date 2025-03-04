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    海事實習船御風輪首航東京

    教育部斥資16.5億元打造的御風輪首航東京，在船上舉行泊港典禮，70多名海事科系師生及教育部主秘林伯樵（前排右三）、駐日代表李逸洋（前排左三）參加。 （記者林翠儀攝）

    教育部斥資16.5億元打造的御風輪首航東京，在船上舉行泊港典禮，70多名海事科系師生及教育部主秘林伯樵（前排右三）、駐日代表李逸洋（前排左三）參加。 （記者林翠儀攝）

    2025/03/04 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕教育部斥資十六．五億元、花五年打造的亞洲最大海事實習船「御風輪」首航，昨天上午進入東京泊港，船上四十多位高雄科技大學的學生在泊港之際高唱國旗歌，彷彿在向暌違卅年的東京宣示「台灣來了」。

    高雄科大學生高唱國旗歌

    御風輪是在上月廿六日從高雄啟航出發，以五天的航程在前晚抵達東京外海，昨上午九點半正式進入東京有明碼頭，日方依國際禮儀噴水歡迎，船上學生則列隊在甲板上高唱國旗歌，即使東京氣溫驟降還下著細雨，也澆不熄學生們的熱情。

    教部斥資16.5億元打造

    台灣的海事實習船上次在東京泊港是在一九九五年，當時也是「育英二號」的首航，後來因為國際公約修改，東京入港規定轉嚴，育英二號轉而前往九州鹿兒島或沖繩泊港，這次新造的御風輪總噸位是育英二號的五倍，設計、設備規格也大幅升級，不但是目前亞洲最大的海事實習船，也是世界頂級的海上移動教室。

    為了這趟暌違東京卅年的首航，高科大派出兩位副校長負責押船，各海事科系院校也派教師隨船，而高科大校長楊慶煜、副校長俞克維則提早到東京待命，教育部主秘林伯樵和駐日代表李逸洋也親到碼頭迎接御風輪抵達。

    楊慶煜在致詞時表示，以御風輪造價和所有投入的經費來看，培育海事學生比訓練醫學院學生更花錢。航運對台灣非常重要，目前海事學生約僅四成進入航運界服務，希望未來能達到百分之百。

    李逸洋表示，御風輪首輪東京意義重大，台日教育交流也進入新的里程碑，駐日代表處希望未來能促進台日海事教育交流。

    搭上御風輪首航的高科大學生，都說自己很幸運也很光榮。（記者林翠儀攝）

    搭上御風輪首航的高科大學生，都說自己很幸運也很光榮。（記者林翠儀攝）

    御風輪船尾插著我國國旗，還有標示船籍地高雄。（記者林翠儀攝）

    御風輪船尾插著我國國旗，還有標示船籍地高雄。（記者林翠儀攝）

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