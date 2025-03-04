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    台鐵籌建中央廚房 日產3萬個便當

    台鐵附業便當去年收入達8.03億元，年成長超過12.8%，創歷年新高。（資料照）

    台鐵附業便當去年收入達8.03億元，年成長超過12.8%，創歷年新高。（資料照）

    2025/03/04 05:30

    本月招標、明年啟用

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台鐵公司化屆滿一週年，去年全年度實際虧損一三七．九億元，虧損創史上新高。不過，附業便當去年收入達八．○三億元，年成長超過十二．八％，也創歷年新高。為拓展便當業務，台鐵規劃於台北車站籌建大型中央廚房，三月進行招標作業，預計五月開工、十月完工、明年啟用，估計屆時台鐵每天可製作三萬個便當。

    去年便當營收8億創新高

    根據台鐵公司送交立法院的報告指出，台鐵便當價格數量已到瓶頸，因此開發新商品突破既有市場，推出高價精緻「重磅雙主菜」及平價健康「均衡營養餐」常銷款式，並規劃於台北車站籌建大型中央廚房，未來便當銷量將再提升，開發更多特色便當，花蓮、高雄也將陸續擴建新廚房，以應對需求上升。

    台鐵解釋，目前在台北、台中、高雄鐵路餐廳，七堵、花蓮及台東的車勤部都有製作鐵路便當，其中台北車站的鐵路餐廳供應量最大，北車鐵路餐廳原設在地下一樓，由於設施老舊，因此規劃於台北車站台鐵大樓六樓設立符合HACCP規範的中央廚房，刻正辦理工程公開招標作業。

    規劃設置於台北車站6樓

    官員表示，二○二二年即規劃中央廚房、原預計去年公司化後落成，但由於涉及消防、逃難空間、客貨運規劃等，一再延宕。

    開發高單價特色新口味

    台鐵去年開發出三十六種新口味特色便當，銷量量達九三一萬個，雖還未達新冠疫情前千萬個水準，但因新增較高單價便當，便當收入八．○三億元。台鐵目前每天約賣出二．五萬個便當，中央廚房啟用後，便當產量每天可望再增加五千個。

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