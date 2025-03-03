為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭52甲濕地春耕 現水鄉澤國美景

    新北三芝青山路沿路小徑遇到轉彎處，彷彿櫻花仙境。（新北市景觀處提供）

    新北三芝青山路沿路小徑遇到轉彎處，彷彿櫻花仙境。（新北市景觀處提供）

    2025/03/03 05:30

    〔記者江志雄、董冠怡／綜合報導〕宜蘭縣進入春耕期，「五十二甲濕地」的農田引水灌溉，水田加上河道形成一望無際的水域，空拍機拍下春天限定的水鄉澤國景致，民眾直呼美極了，宛如人間淨土。

    「五十二甲濕地」跨越蘇澳鎮、冬山鄉及五結鄉，面積近三百公頃，由於地勢低窪，在宜蘭雨季期間，周邊水流匯聚於此，也扮演滯洪池的功能。

    二二八連假期間，「五十二甲濕地」晴空萬里，宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明透過空拍機，拍攝宜蘭版的水鄉澤國，畫面中的「五十二甲濕地」阡陌縱橫，蜿蜒的冬山河舊河道五股圳貫穿其間，視野遼闊，美景讓人印象深刻。

    王俊明說，「五十二甲濕地」四季有不同風貌，春耕期呈現水鄉澤國；五月水稻長成後，有綠意盎然的地景；六、七月稻穗變成金黃色，展現另一種特殊美感。

    新北三芝青山路 桃紅色山櫻夾道

    另外，新北市三芝區是賞櫻的熱點之一，市府綠美化環境景觀處長林俊德指出，三芝區青山路全程約七公里，兩側種植近二千棵山櫻花，桃紅色櫻花隧道宛如人間仙境，預估花期至三月初，三月八日、九日將舉行櫻花季活動，有農事體驗、生態導覽等。

    林俊德建議民眾先到「芝蘭公園海上平台」遊覽，沿途有咖啡站及網美海景咖啡廳，往大湖路（北七鄉道）行駛即可抵達青山路，還可到三芝興華驛站參觀，園區內有退役戰車、步槍造型自行車架、哨亭都是打卡熱點。

    宜蘭縣五十二甲濕地的農田引水灌溉，空拍機拍下水鄉澤國景致。（王俊明提供）

    宜蘭縣五十二甲濕地的農田引水灌溉，空拍機拍下水鄉澤國景致。（王俊明提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播