宜蘭52甲濕地春耕 現水鄉澤國美景

新北三芝青山路沿路小徑遇到轉彎處，彷彿櫻花仙境。（新北市景觀處提供）

2025/03/03 05:30

〔記者江志雄、董冠怡／綜合報導〕宜蘭縣進入春耕期，「五十二甲濕地」的農田引水灌溉，水田加上河道形成一望無際的水域，空拍機拍下春天限定的水鄉澤國景致，民眾直呼美極了，宛如人間淨土。

「五十二甲濕地」跨越蘇澳鎮、冬山鄉及五結鄉，面積近三百公頃，由於地勢低窪，在宜蘭雨季期間，周邊水流匯聚於此，也扮演滯洪池的功能。

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二二八連假期間，「五十二甲濕地」晴空萬里，宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明透過空拍機，拍攝宜蘭版的水鄉澤國，畫面中的「五十二甲濕地」阡陌縱橫，蜿蜒的冬山河舊河道五股圳貫穿其間，視野遼闊，美景讓人印象深刻。

王俊明說，「五十二甲濕地」四季有不同風貌，春耕期呈現水鄉澤國；五月水稻長成後，有綠意盎然的地景；六、七月稻穗變成金黃色，展現另一種特殊美感。

新北三芝青山路 桃紅色山櫻夾道

另外，新北市三芝區是賞櫻的熱點之一，市府綠美化環境景觀處長林俊德指出，三芝區青山路全程約七公里，兩側種植近二千棵山櫻花，桃紅色櫻花隧道宛如人間仙境，預估花期至三月初，三月八日、九日將舉行櫻花季活動，有農事體驗、生態導覽等。

林俊德建議民眾先到「芝蘭公園海上平台」遊覽，沿途有咖啡站及網美海景咖啡廳，往大湖路（北七鄉道）行駛即可抵達青山路，還可到三芝興華驛站參觀，園區內有退役戰車、步槍造型自行車架、哨亭都是打卡熱點。

宜蘭縣五十二甲濕地的農田引水灌溉，空拍機拍下水鄉澤國景致。（王俊明提供）

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