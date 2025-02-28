竹市綠議員︰棒球場成政治提款機

新竹市立棒球場成政治操作祭品？藍白議員頻進場會勘覆土移除情形。（記者洪美秀攝）

2025/02/28 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場再度成為政治操作祭品！新竹市府近日開挖移除棒球場過載覆土，包括藍白市議員相繼堂而皇之進入棒球場東翻西攪找寶特瓶及廢磚塊，但綠營市議員要求到未驗收的自由車場整修工地會勘卻遭拒，民進黨議員曾資程批市府兩套標準，更批先前高虹安與藍白議員已操弄過國際風箏賽場廢棄物一事，但事後草草簽結無人送辦。民進黨支持檢調及政風介入調查，但感嘆棒球場已成政治提款機，球迷及周邊商家已成民眾黨打壓異己的犧牲品。

包括民眾黨及國民黨黨籍議員組成的市議會新聯線政團昨天再度進棒球場，發現內外野都有廢棄物及幾罐廢棄飲料瓶和廢水泥磚塊，質疑民進黨團日前以「就地回填」、「舊有棒球場原土層既有物」的說法是自欺欺人及刻意護航。

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市議會民進黨團指出，藍白只不過是再把棒球場及林智堅當政治提款機消費，市府只要調閱工程合約、施工日誌、縮時影片、照片、監工日誌及公文資料就可稍做釐清，黨團絕對支持政風、檢調徹查。

黨團也批市府讓藍白自由進出棒球場東挑西撿，卻阻止民進黨到自由車場工地會勘，難道是擔憂自由車場整修工程禁不起外界檢驗？

新竹地檢署回應，本案已由專責檢察官指揮調查局及環保單位調查、蒐證。市府工務處指出，棒球場覆土移除工程刻正執行中，因開挖過程發現非屬棒球場土層規範回填材，將持續確認回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件釐清。

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