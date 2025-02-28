北捷常客優惠 明起調降

2025/02/28 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕台北捷運公司經營的貓空纜車自三月三日起調漲票價，而台北捷運票價雖未調漲，但常客優惠自三月一日起縮減，原現金回饋十至卅％，調降為五至十五％。為鼓勵民眾搭乘綠運輸，台北市公車票價維持不變，YouBike提供前卅分鐘免費優惠也不變。

北市公車票價維持不變

三月一日起，每月搭乘台北捷運十一至廿次，現金回饋為五％；每月搭乘捷運廿一至四十次，現金回饋十％；每月搭乘捷運四十一次以上，現金回饋十五％。若以單程卅五元，每月上班、上學廿二天共搭乘四十四次計算，舊制每月支出一一五五元，新制增為一三○九元，多出一五四元，可使用定期票較划算。

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台北市交通局長謝銘鴻昨受訪表示，市府訂定二○三○年達七十％綠運輸的目標，低票價是目前的策略，北市一天有上百萬的公車乘客，市府希望儘量降低通勤族的負擔，因此今年公車運價調漲並不會影響票價。

台北捷運常客優惠採認卡不認人，須持同一張卡片搭乘方能累計搭乘次數，回饋金將於搭乘隔月首次通過捷運閘門時，自動加值存入同張票卡，自動加值有效期間為一年，民眾也可於車站詢問處請站務人員協助手動加值回饋金。

北捷建議，每月票價支出超過一千二百元者，可購買使用基北北桃一二○○定期票，卅天內可不限次數搭乘基北北桃轄內捷運、市區公車、國道客運、台鐵、輕軌及YouBike。若沒有使用定期票，民眾也可搭配交通部二月起推行的TPASS2.0公共運輸常客優惠回饋方案，每月搭乘台北捷運達十一次以上，取得額外二％搭乘金額回饋。交通部另提供今年三月卅一日前完成登錄，可再早鳥專屬加碼十％回饋優惠。

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