台中新光三越氣爆》中檢認定主幹管斷裂導致 10被告涉過失致死諭知交保

新光三越百貨氣爆案，中檢諭知該百貨滑姓副理等10人交保，限制出境與出海。（民眾提供）

2025/04/11 21:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越氣爆釀5死38傷，台中市消防局證物鑑定發現，氣爆現場瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關未關閉，台中地檢署今（11日）傳喚11人，傍晚以10名被告，包含新光三越副理等5人，及負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人與下遊業者、工人，涉過失致死等3項罪名，諭知分別以10萬至60萬元交保。

至於氣爆主因，中檢初步認定是施工不慎造成天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂，天然氣外洩，被切割器火花引爆。

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中檢指出，主任檢察官鄭葆琳統合承辦檢察官李承諺、協辦檢察官謝怡如、温雅惠、吳昇峰等人，指揮台中市政府警察局第六分局，傳喚偵訊承包新光三越與裝潢公司人員共11人，偵訊後1名證人請回，10名交保的被告，涉嫌刑法的過失致死、過失傷害罪與準失火，涉案重大而諭知交保。

其中，新光三越百貨公司滑姓副理與管理部莊姓經理各60萬元交保，該公司總部店鋪開發部吳姓科員，與呂姓電機組長各40萬元交保，該公司李姓電機班長30萬元交保，負責裝潢拆除的協鑫公司陳姓實際負責人30萬元交保，其餘中下游拆除承包業者、施工人員4人，分別以10萬至15萬元交保候傳，並均限制出境、出海。

至於氣爆主因，中檢強調，專案小組初步認定，是施工不慎導致天然氣（瓦斯）主幹管線斷裂、天然氣外洩蓄積，遇到電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆，也就是管線內的天然氣，因為管線破裂而外洩，被切割管線的切割機火花引爆，至於管線內為何會有大量天然氣？以及天然氣外洩時，為何沒有警報，是否為現場的瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關（天然氣閥）未關閉？中檢並未證實。

中檢指出，專案小組初步認定，氣爆主因是管線內的天然氣，因施工不當導致管線破裂而外洩，被切割機火花引爆。（中市消防局提供）

中檢指出，專案小組初步認定，氣爆主因是管線內的天然氣，因施工不當導致管線破裂而外洩，被切割機火花引爆。（中市消防局提供）

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