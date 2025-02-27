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    新竹青創基地 分享新創成果

    青創團隊展示開發五款結合客語學習與魔術技巧的卡牌桌遊。 （記者廖雪茹攝）

    青創團隊展示開發五款結合客語學習與魔術技巧的卡牌桌遊。 （記者廖雪茹攝）

    2025/02/27 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府委託明新科技大學辦理的「新竹青創基地」，去年有五組進駐團隊獲得SBIR（小型企業創新研發計畫）支持四百餘萬元的資金，也有團隊參與台灣新創最大盛會二○二四Meet Taipei；今年共進駐廿組各領域團隊，其中六家續駐團隊分享新創成果，像是鴻檸國際行銷推出的「好運竹縣」檸檬茶禮盒，在基地顧問群的輔導下，獲選二○二四台灣百大伴手禮，是新竹縣唯一入選的品牌。

    今年進駐20組團隊

    縣長楊文科表示，青創基地自成立以來，已有十四個新創團隊獲SBIR獎補助；基地推動企業「以大帶小」合作模式，透過策略性聯盟成功申請經濟部產業發展署「二○二四年製造業以大帶小低碳化與智慧化升級轉型計畫」，補助金額達二千萬元。

    今年進駐的廿組團隊，類型涵蓋數位科技、智慧醫療、農業創新、綠能低碳、品牌行銷等領域，其中五款卡牌魔術結合客語學習的桌遊，可做為行銷活動的互動道具、開發噴墨打樣與特殊光製程手持設備，能夠在各種材質表面打樣印刷，深具市場潛力。

    新竹青創基地成果展，縣長楊文科（左）操作手持噴墨打樣機。（記者廖雪茹攝）

    新竹青創基地成果展，縣長楊文科（左）操作手持噴墨打樣機。（記者廖雪茹攝）

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