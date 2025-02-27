竹市棒球場廢棄物 民進黨質疑挖到原土層

竹市棒球場覆土移除進行開挖。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/27 05:30

議員︰之前開挖未發現不良品 工務處︰將確認其回填範圍

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府近日開挖移除市立棒球場過載覆土，在外野發現大量疑似營建廢棄物及廢寶特瓶，遭市議會民進黨團質疑，是為掩蓋及轉移高虹安、邱臣遠市府在自由車整修工程場地不平整，導致裁判長摔車骨折意外的事件。民進黨昨質疑高虹安市府先前就曾開挖外野，當時的報告並沒有發現不良物，質疑市府有可能挖到民國六十年代棒球場剛落成的原土層，但支持市府若發現不該有的營建廢棄物，該罰就罰，且應公開棒球場與廠商的契約內容，更籲檢調勿枉勿縱。

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市府工務處表示，棒球場移除覆土工程原訂移除球場回填之卅到六十五公分不合乎安全標準的覆土材料，開挖中發現非屬棒球場土層規範的回填材，將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視。磚、瓦，還有鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶，不合乎就地回填的材料規定。

議員促公布開挖深度 籲檢調勿枉勿縱

議員劉崇顯指出，高虹安上任之初，就針對棒球場內外野交界處以及外野科學性開挖，深度達卅到七十公分，這個厚度就是棒球場土壤級配的厚度，但當時沒有發現任何不良物，甚至在週刊爆料挖到營業廢棄物的外野，也曾挖到卅四公分深，為何過了兩年卻發現廢棄物？

劉崇顯說，在棒球場土壤級配深度下方，有一半是人工地盤，也就是地下室無樑板的頂板部分，另一部分則是原土層，就是當初民國六十年代棒球場落成時已經存在的原土層，高虹安市府應公布目前發現這些廢棄物的開挖深度是多少、是不是已開挖到原土層的範圍？

議員劉康彥表示，新竹地檢署第一時間已針對棒球場疑涉廢棄物清理法分案調查，希望調查盡快水落石出、釐清責任，讓違法、說謊的人受到制裁；也要讓沒有違法的人獲得清白跟公道。棒球場任何工程，都應邀監造、統包商、政風、檢調到場，全程錄音、錄影；提出棒球場重啟及停車場可停車的時間表。

竹市棒球場覆土移除進行開挖，在外野發現大量疑似營建廢棄物及廢寶特瓶，民進黨市議員劉崇顯質疑市府可能挖到原土層。（記者洪美秀攝）

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