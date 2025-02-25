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    明德水庫永春宮吊橋爭取修繕 2/28封橋

    明德水庫永春宮吊橋老舊有安全疑慮。（記者彭健禮攝）

    明德水庫永春宮吊橋老舊有安全疑慮。（記者彭健禮攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋使用五十年，老舊有安全疑慮，有鑑於去年嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂致遊客墜落憾事，被苗栗縣政府列為重點改善設施，提報五千七百多萬元計畫向行政院客委會爭取，廟方也決定於二月廿八日起封橋，以維安全。

    使用50年 鋼索老舊橋板腐朽

    明德水庫永春宮吊橋（又稱明德三號、仁隆吊橋）為水庫一九七○年五月完工蓄水後，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方募款於一九七五年興建，連接海棠島、縣道一二六線，前往永春宮參拜的信眾，均利用該吊橋通行，使用率相當高。

    縣府提報客委會補助5700多萬

    去年十一月，嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂，造成遊客墜落釀一死四傷意外後，苗縣府盤點縣內觀光景點設施，評估吊橋興建當時使用台灣中油公司油井的廢鋼纜，五十年沒有汰換過，加上部分橋板腐朽，安全堪慮，列為重點改善設施，提報計畫向客委會爭取經費改善。

    此外，永春宮近期召開廟方信徒大會，也認為吊橋如果發生意外，誰也沒辦法負責，決議於二月廿八日起封橋，屆時通往永春宮，可以繞經「明湖蘇堤」進出，前往永春宮參拜信眾不會受影響。

    苗縣府文化觀光局表示，明德水庫為縣級風景區，環境清幽，曾名列全台四大水庫，近年來縣府推動觀光發展，透過整體規劃讓老景點展現新風貌，預計將吸引更多遊客，基於安全，協助永春宮吊橋改善有必要性，已於去年底提報計畫向客委會爭取五千七百多萬元汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等。

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