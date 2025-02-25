《歷史建築》豐原3號倉庫 淪為停車場

歷史建築「頂街派出所」目前封閉中，相當可惜。（記者張軒哲攝）

2025/02/25 05:30

頂街派出所也閒置數月 挨批活化不佳

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原火車站近年高架化，客運公車轉運中心商場落成後，站前商圈煥然一新。可惜緊鄰的兩處歷史建築空間活化不佳。豐原三號倉庫身為歷史建築，卻委外作為室內機車收費停車場使用。頂街派出所目前封閉中，已閒置數個月，近期會交由廠商委外經營，作為豐原糕餅推廣基地，並辦理各項藝文展覽及走讀導覽等活動。

文化局︰與台鐵研議 發揮最大效益

豐原居民期待豐原三號倉庫與頂街派出所能夠加以規劃，帶動站前商圈觀光發展。尤其具有五十五年歷史的三號倉庫，以大跨距鋼椼架呈現當年建築特色，不該淪停車場，應該規劃再利用，讓典雅空間與建築外觀能以不同面向呈現。頂街所保存完整，近年歷經咖啡館與日式餐飲等業者經營，一度起死回生，可惜仍暫時關閉。

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台鐵公司指出，豐原三號倉庫活化部分，目前委由承租業者經營管理，並經文資主管機關核備作為室內機車收費停車場使用，是台鐵公司同時兼顧原倉庫現況保存及民眾停車需求之文資活化創新案例，未來台鐵公司將持續協助投資人，提升場域服務品質。

頂街所將作糕餅推廣基地 辦藝文展

台中市府文化局指出，豐原三號倉庫建於一九六九年，於二○一七年登錄為歷史建築，目前由台鐵公司委託大車河有限公司辦理機車停放業務，針對外界意見，會與台鐵公司研議，讓歷史建築空間發揮最大效益。

至於其旁的歷史建築頂街派出所，因原委外合約至去年十月到期，經文資處重新辦理標租委外，由實心食品有限公司得標，將於近期辦理資產點交，未來將作為豐原糕餅推廣基地，並辦理各項藝文展覽及走讀導覽等活動。

歷史建築「豐原三號倉庫」以大跨距鋼椼架呈現當年建築特色，卻淪為停車場。（記者張軒哲攝）

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