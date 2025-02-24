為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北燈節燒5500萬 挨批全台最無感

    今年台北燈節於16日落幕，賞燈人潮較去年減少200多萬人，圖為主燈「福蛇豆豆」。（資料照）

    今年台北燈節於16日落幕，賞燈人潮較去年減少200多萬人，圖為主燈「福蛇豆豆」。（資料照）

    2025/02/24 05:30

    民眾嫌老梗多沒亮點 藍綠議員批市府宣傳不足

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今年台北燈節耗資五千五百萬元舉辦，於十六日默默結束了！根據台北市政府統計，賞燈人數從去年的五七四萬人降至今年的三六一萬人，許多民眾也認為燈節沒有亮點，批評機關都是轉圈、吐泡泡等老梗，興趣缺缺。市議員秦慧珠說，今年宣傳話題少，新聞媒體曝光不足，整個展區過於破碎。市議員簡舒培更批評，今年台北燈節是全台最無感，北市府不想辦法宣傳，卻忙著跟中央吵上海團來台議題，模糊焦點，本末倒置。

    今年展出24天 僅361萬人賞燈

    去年台北燈節展期卅一天，共吸引五七四萬人參觀；今年燈節展期縮短為廿四天，人數也降至三六一萬人。以日均人數來算，平均每天少了三萬多人潮，降幅一成八。

    簡舒培︰吵上海團來台 模糊焦點

    簡舒培表示，今年台北燈節是全台灣最無感的燈節，開幕當天曝光率很低，吸引的觀光能量很少，先前市府才宣布往後燈節都要辦在西門吸引觀光人潮，但從今年成績可見只是空有口號，沒有任何準備，在高雄吉伊卡哇吸引全台目光的同時，首都台北卻消失了。

    簡舒培表示，一場高達五千萬元以上的活動，宣傳卻做得如此「安靜」，只是默默地發新聞稿，連跑市政線的記者都不太報導，根本沒有認真在宣傳，甚至本末倒置，把新聞焦點放在上海團能否來台，不斷跟中央吵架，導致活動焦點被模糊，無法引起民眾關注。

    秦慧珠︰展區破碎 缺少人氣話題

    秦慧珠也表示，今年台北燈節宣傳話題不多，過去的梗都已被玩爛，連帶新聞媒體的曝光也少，相較其他縣市如台中市有個「醜美」女媧引發話題，被報導很多天；桃園台灣燈會人潮多也引發各種話題；高雄則有大爆紅的吉伊卡哇，還有的縣市找來大咖藝人站台，為人氣加持，可見其他縣市政府有在想辦法宣傳。相較之下，台北燈節沒有亮點，上海方又沒有被批准來台，過去上海代表團在台北燈節的展區會有很多訪客，如今台北燈節沒有亮點也沒有重要貴賓來訪，又碰上天候不佳，自然人潮減少。

    商圈︰主燈移至中山堂 人氣分散

    展區周邊西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，觀察今年台北燈節人潮相較以往確實較少，僅週末看起來較多，或許是今年有幾天比較冷，也或許是因新北、桃園等縣市也有不錯的燈節活動把人氣分散。不過由於西門町外國觀光客眾多，燈節還是有一定吸引力，商圈生意約較平時增加一至三成。

    他也提到，今年主燈從過去紅樓移至中山堂，有些民眾還是認為紅樓應該是主燈所在，不見得會走那麼遠到中山堂；不過，如主燈在紅樓則會有周邊店家營業燈光的光害與交通擁擠等問題，中山堂則無。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播